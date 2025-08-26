SEGRE

Detingut un home a La Seu d’Urgell per fabricar artefactes explosius i col·locar-los en un organisme de la ciutat

L’arrestat va deixar dos bombes casolanes a l’exterior d’unes oficines sense que arribessin a detonar

Material per fabricar explosius que va ser decomissat al detingut.Mossos d’esquadra

Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat 20 d’agost a La Seu d’Urgell un home de 53 anys acusat de fabricar artefactes explosius casolans, com a presumpte autor dels delictes de desordres públics, fabricació i tinença d’explosius i trencament de condemna.

Segons explica la policia catalana, la investigació va començar el 10 de juliol, després de la localització d’un artefacte explosiu casolà, que no va arribar a detonar, a l’exterior de les oficines d’un organisme públic de La Seu d’Urgell. Aquest incident es va vincular amb un altre fet a la mateixa localitat el 30 de juny, quan es va localitzar un altre artefacte de diferent composició que tampoc no va detonar.

Material intervingut al domicili de l’arrestat.Mossos d’esquadra

Una vegada identificat el detingut i haver-lo vinculat amb els dos fets, el 21 d’agost es va dur a terme una diligència d’entrada i registre, a la localitat de La Seu d’Urgell, i es van intervenir altres artefactes explosius casolans i material per a la seua fabricació.

També es van localitzar indicis que acreditaven la reincidència i evolució en la tècnica de fabricació, i el detingut, que té antecedents, va passar a disposició judicial el dia 22 d’agost al Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de La Seu d’Urgell.

