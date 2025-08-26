Detingut un home a La Seu d’Urgell per fabricar artefactes explosius i col·locar-los en un organisme de la ciutat
L’arrestat va deixar dos bombes casolanes a l’exterior d’unes oficines sense que arribessin a detonar
Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat 20 d’agost a La Seu d’Urgell un home de 53 anys acusat de fabricar artefactes explosius casolans, com a presumpte autor dels delictes de desordres públics, fabricació i tinença d’explosius i trencament de condemna.
Segons explica la policia catalana, la investigació va començar el 10 de juliol, després de la localització d’un artefacte explosiu casolà, que no va arribar a detonar, a l’exterior de les oficines d’un organisme públic de La Seu d’Urgell. Aquest incident es va vincular amb un altre fet a la mateixa localitat el 30 de juny, quan es va localitzar un altre artefacte de diferent composició que tampoc no va detonar.
Una vegada identificat el detingut i haver-lo vinculat amb els dos fets, el 21 d’agost es va dur a terme una diligència d’entrada i registre, a la localitat de La Seu d’Urgell, i es van intervenir altres artefactes explosius casolans i material per a la seua fabricació.
També es van localitzar indicis que acreditaven la reincidència i evolució en la tècnica de fabricació, i el detingut, que té antecedents, va passar a disposició judicial el dia 22 d’agost al Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de La Seu d’Urgell.