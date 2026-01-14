Estudiants de Barcelona i Tarragona a Lleida: "poca gent vol venir, però després poca gent vol marxar"
Segons l'Idescat, estudien a Ponent 4.050 universitaris no residents a cap de les comarques lleidatanes
La Nayade i la Blanca són originàries d’Igualada, la Jana de Girona i la Jin, de l’Arboç. Totes cursen primer del grau d’Educació Primària Bilingüe i cap d’elles no va escollir la Universitat de Lleida com a primera opció, sinó com a segona o fins i tot tercera. Reconeixen que preferien estudiar a Barcelona, Girona i Tarragona, però després de gairebé un quadrimestre a la UdL estan satisfetes, encara que recalquen que els estudis “no són tan fàcils”. “Molt poca gent vol venir a Lleida, però després molt poca gent en vol marxar”, afirmen.
Més de la meitat d’universitaris amb residència a Lleida estudien a la UdL
Més de la meitat dels estudiants amb residència registrada a la província estudien a la Universitat de Lleida (UdL), segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) corresponents al curs 2023-2024. En concret, dels 9.487 universitaris amb domicili a Lleida 5.325 (un 56 per cent) estudien també a Lleida mentre que 4.160 cursen estudis universitaris en centres de fora de la província, dels quals 3.590 a la de Barcelona (la qual cosa implica un 86,2 per cent), 425 a la de Tarragona i 145, a la de Girona.
Així mateix, segons Idescat també estudien a Lleida 4.050 universitaris no residents a cap de les comarques lleidatanes, dels quals 1.335 tenen registrat el seu domicili a la demarcació de Barcelona, 860 a la de Tarragona, 180 a la de Girona i 1.680 de fora de Catalunya. A més a més, de 270 alumnes de la UdL no consta lloc de residència.
Àmbits territorials
Per àmbits territorials, 4.935 universitaris amb residència a les comarques del pla estudien a Lleida i 3.190, fora, la gran majoria en universitats de l’àrea metropolitana de Barcelona (2.380).
L’estadística constata que tots els estudiants amb domicili a l’Alt Pirineu i Aran, 1.305, estudiaven aquest curs fora del seu àmbit de residència, en què només hi ha la titulació d’INEF. D’aquests, només 315 a la UdL mentre que 825 van preferir l’àrea metropolitana.
A més dels 5.325 residents de les comarques de Lleida que estudien a la UdL, n’hi ha 2.134 que ho fan en universitats del Barcelonès, i 900 al Vallès Occidental. Així mateix, n’hi ha 1.615 del Segrià que estudien fora (845 al Barcelonès, 315 al Vallès Occidental i 130 al Tarragonès, entre altres llocs).