Més de la meitat d’universitaris amb residència a Lleida estudien a la UdL: "és més familiar i Barcelona, més freda"
Segons dades d’Idescat, són 5.325, davant dels 4.160 que van a altres universitats
Més de la meitat dels estudiants amb residència registrada a la província estudien a la Universitat de Lleida (UdL), segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) corresponents al curs 2023-2024. En concret, dels 9.487 universitaris amb domicili a Lleida 5.325 (un 56 per cent) estudien també a Lleida mentre que 4.160 cursen estudis universitaris en centres de fora de la província, dels quals 3.590 a la de Barcelona (la qual cosa implica un 86,2 per cent), 425 a la de Tarragona i 145, a la de Girona.
Així mateix, segons Idescat també estudien a Lleida 4.050 universitaris no residents a cap de les comarques lleidatanes, dels quals 1.335 tenen registrat el seu domicili a la demarcació de Barcelona, 860 a la de Tarragona, 180 a la de Girona i 1.680 de fora de Catalunya. A més a més, de 270 alumnes de la UdL no consta lloc de residència.
Àmbits territorials
Per àmbits territorials, 4.935 universitaris amb residència a les comarques del pla estudien a Lleida i 3.190, fora, la gran majoria en universitats de l’àrea metropolitana de Barcelona (2.380).
L’estadística constata que tots els estudiants amb domicili a l’Alt Pirineu i Aran, 1.305, estudiaven aquest curs fora del seu àmbit de residència, en què només hi ha la titulació d’INEF. D’aquests, només 315 a la UdL mentre que 825 van preferir l’àrea metropolitana.
A més dels 5.325 residents de les comarques de Lleida que estudien a la UdL, n’hi ha 2.134 que ho fan en universitats del Barcelonès, i 900 al Vallès Occidental. Així mateix, n’hi ha 1.615 del Segrià que estudien fora (845 al Barcelonès, 315 al Vallès Occidental i 130 al Tarragonès, entre altres llocs).
Lleida capital
Pel que fa als universitaris amb residència a Lleida ciutat, n’hi ha 2.230 que estudien a la UdL i 1.100 que estan matriculats en universitats de fora del municipi, més de la meitat a Barcelona (575), 135 a Cerdanyola, 90 a Tarragona, 45 a Terrassa, 40 a Reus, 40 a Manresa i 35 a Vic, entre altres municipis.
«Lleida és més familiar i Barcelona, més freda»
Laia Mesa és natural de Miralcamp i actualment està cursant tercer del doble grau d’Educació Infantil i Primària a la Universitat de Lleida. Explica que va escollir estudiar a la capital del Segrià perquè sempre li ha agradat la ciutat, on ara viu perquè li resulta més pràctic, ja que té classe matí i tarda i també treballa. Així mateix, argumenta que Lleida “és més familiar i Barcelona és més freda” i remarca que li agrada la UdL perquè sent que és una universitat “més pròxima, que és el que m’agrada per estudiar”. A més, afegeix que volia estar a prop de la família.
«Preveia anar a la UdL, però per a Química veia millor Tarragona»
Albert Drudes és un jove de Lleida ciutat que cursa quart d’Enginyeria Química a la Rovira i Virgili de Tarragona. Preveia fer-la a la UdL, els dos primers cursos a Cappont (les enginyeries de l’EPS tenen un tronc comú) i els últims a Igualada. Una professora li va aconsellar que cursés un grau íntegrament d’aquesta especialitat. Després de valorar- ho, li va semblar el millor, i entre Tarragona i Barcelona va optar per la primera. Està satisfet i té clar el seu futur: “Primer fer un màster, i després el meu somni és anar a treballar a l’estranger.” “Vull conèixer altres cultures”, diu. Gairebé cada cap de setmana ve a Lleida, però destaca que “els trens funcionen cada vegada pitjor”.
«Poca gent vol venir, però després poca gent vol marxar»
La Nayade i la Blanca són originàries d’Igualada, la Jana de Girona i la Jin, de l’Arboç. Totes cursen primer del grau d’Educació Primària Bilingüe i cap d’elles no va escollir la UdL com a primera opció, sinó com a segona o fins i tot tercera. Reconeixen que preferien estudiar a Barcelona, Girona i Tarragona, però després de gairebé un quadrimestre a la UdL estan satisfetes, encara que recalquen que els estudis “no són tan fàcils”. “Molt poca gent vol venir a Lleida, però després molt poca gent en vol marxar”, afirmen.