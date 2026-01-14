Un imant per als ocells: la intensa activitat agroalimentària omple un municipi de la Franja de tota mena d'aus, fins i tot de molt poc habituals
La intensa activitat agroalimentària atreu estols d’aus de tota mena. Milans reials i esplugabous sumen les seues colònies a les de gralles, gavines, cigonyes, estornells i coloms a la capital lliterana
Dos escorxadors industrials, els principals de l’Estat en bestiar porcí i en boví, i mitja dotzena de potents fàbriques de pinso han convertit Binèfar en un imant per a aus de tot tipus, entre les quals algunes de poc habituals en entorns urbans com el milà reial, a cavall entre les rapaces i les carronyaires, o l’esplugabous, els estols dels quals poden veure’s aquests dies seguint els tractors en les tasques de sembra mentre devoren part de les llavors.
La presència de totes dos aus és habitual des de fa unes setmanes a l’entorn dels escorxadors, sobrevolant-los els primers i rondant els voltants les segones, així com en granges i, en el cas dels esplugabous, als voltants de les fàbriques de pinso i en camps de labor.
Les nombroses poblacions de les dos aus s’afegeixen a d’altres la densitat de les quals se situa en magnituds de superpoblació, com és el cas dels estornells i els coloms, i també de les cigonyes, i s’afegeix a l’arribada al nucli urbà d’altres espècies que fins fa poc eren infreqüents a la localitat, com ara les gralles i les gavines.
Estratègies
En aquest sentit, l’ajuntament va instal·lar fa uns mesos diversos nius en edificis elevats de la localitat a l’espera que siguin ocupats per parelles de falcons amb la finalitat que la seua presència minvi les abundants poblacions d’estornells i coloms, els excrements i cants dels quals generen molèsties en diverses zones de Binèfar per la seua elevada densitat.
Diversos consistoris han optat per una estratègia similar, encara que, en qualsevol cas, aquesta arribada no ocorreria abans del tram final de l’hivern, quan les parelles s’acoblen abans de la posta dels ous a la primavera.
Aquests rapinyaires resulten innocus per als milans, que són de més envergadura (superen el metre i mig amb les ales obertes) i amb els quals tot just entren en disputa per l’aliment per les tendències marcadament carronyaires del primer i més centrades en la caça del segon. Tampoc els esplugabous solen ser preses dels falcons.