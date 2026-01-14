EMPRESES
Mercadona va comprar a Lleida durant el 2025 10 milions de quilos de pera
Durant la campanya del 2025 gràcies a un acord amb proveïdors de la província. També ha adquirit 800.000 quilos de figues
Mercadona va comprar l’any 10,2 passat milions de quilos de peres procedents de les comarques de Lleida per comercialitzar als seus supermercats físics i online, en el marc de la seua aposta per la fruita i verdura de proximitat. La companyia comercialitza diferents varietats de pera com la conferència, que pot trobar-se en els lineals de Mercadona al llarg de tot l’any, l’ercolina i la llimonera.
En el cas d’aquestes dos últimes varietats, la campanya va començar l’estiu passat i s’allargarà, aproximadament, fins a finals d’aquest mes de gener. Així, la firma comercialitza peres conreades en camps de les comarques lleidatanes, gràcies als acords que manté amb Nufresco (amb seu a Mollerussa), Catafruit (la Portella), Apetit Fruits (Bellpuig), Novacoop Mediterranea (formada per Fruits de Ponent i ActelGrup) i Greenfarmers (Albatàrrec), tots proveïdors especialistes que proveeixen la cadena d’aquesta fruita.
L’aposta de Mercadona per la pera lleidatana se suma al que també s’ha fet amb altres fruites de llavors i de pinyol d’origen local que la cadena serveix a les seues botigues com pomes, préssecs, nectarines i figues.
En el cas concret de les figues la companyia ha comprat a Figs Fruits (amb seu a Alguaire) i a La Coma Fruits (Soses) 800.000 quilos de figa negra durant aquesta campanya procedents de camps lleidatans i de les Terres de l’Ebre.