Mercadona va comprar a Lleida durant el 2025 10 milions de quilos de pera

Durant la campanya del 2025 gràcies a un acord amb proveïdors de la província. També ha adquirit 800.000 quilos de figues

Mercadona ven diferents varietats de pera lleidatanes. - MERCADONA

REDACCIÓ

Mercadona va comprar l’any 10,2 passat milions de quilos de peres procedents de les comarques de Lleida per comercialitzar als seus supermercats físics i online, en el marc de la seua aposta per la fruita i verdura de proximitat. La companyia comercialitza diferents varietats de pera com la conferència, que pot trobar-se en els lineals de Mercadona al llarg de tot l’any, l’ercolina i la llimonera.

En el cas d’aquestes dos últimes varietats, la campanya va començar l’estiu passat i s’allargarà, aproximadament, fins a finals d’aquest mes de gener. Així, la firma comercialitza peres conreades en camps de les comarques lleidatanes, gràcies als acords que manté amb Nufresco (amb seu a Mollerussa), Catafruit (la Portella), Apetit Fruits (Bellpuig), Novacoop Mediterranea (formada per Fruits de Ponent i ActelGrup) i Greenfarmers (Albatàrrec), tots proveïdors especialistes que proveeixen la cadena d’aquesta fruita. 

L’aposta de Mercadona per la pera lleidatana se suma al que també s’ha fet amb altres fruites de llavors i de pinyol d’origen local que la cadena serveix a les seues botigues com pomes, préssecs, nectarines i figues. 

En el cas concret de les figues la companyia ha comprat a Figs Fruits (amb seu a Alguaire) i a La Coma Fruits (Soses) 800.000 quilos de figa negra durant aquesta campanya procedents de camps lleidatans i de les Terres de l’Ebre.

