Un escalador es queda penjat enmig de la presa de Cavallers, a la Vall de Boí
Estava fent la via ferrada coneguda com 'El pistatxo assassí'
Els Bombers de la Generalitat van rescatar aquest diumenge dos muntanyencs a l’Alta Ribagorça. Cap a les dos del migdia, van rebre l’avís d’un escalador que s’havia quedat penjat a meitat de la presa de Cavallers, a la Vall de Boí, quan estava escalant la via ferrada coneguda com El pistatxo assassí. Des d’un helicòpter, diversos bombers se li van atansar fent ràpel i el van ajudar a baixar. A la tarda, una unitat va evacuar a un centre sanitari un muntanyenc que s’havia lesionat en una cama quan recorria juntament amb tres companys més la travessia del Besiberri.
Augmenta l’afluència als refugis de muntanya
D'altra banda, els refugis de muntanya catalans han registrat aquest estiu un augment dels visitants que passen el dia a l’enclavament sense quedar-se a dormir, una dinàmica que ha crescut després de la pandèmia, segons expliquen els guardes de muntanya, tot i que les reserves per passar la nit s’han mantingut o han augmentat lleugerament. “Ara hi ha més turistes que venen a passejar i a passar el dia. El client no és tan muntanyenc, és més comercial i va menys equipat”, coincideixen el Marc i la Gina, encarregats del refugi de Mallfaré, a prop del llac de Sant Maurici.
En el seu cas, aquest canvi en el perfil del turista no ha repercutit en menys pernoctacions, ja que el seu refugi és punt de pas de la famosa travessia Carros de Foc, la qual cosa ha provocat que la gran majoria de dies hagin tingut una gran ocupació. Als estanys de la Pera, a Lles (Cerdanya), la sobreexplotació de la zona va portar el consistori a limitar l’ús de les pistes forestals a l’estiu. Segons la guarda Genni Archetti, això ha fet que les famílies siguin el públic més habitual.