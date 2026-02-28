EDUCACIÓ
Una escola de Lleida guanya un premi internacional per la comprensió lectora en anglès
En un certamen de lectura interactiva
L’Escola Pia de Balaguer ha rebut un reconeixement internacional per l’alt rendiment del seu alumnat de Secundària en comprensió lectora i competència lingüística en anglès. El centre ha estat distingit per la participació en Fiction Express, una plataforma de lectura interactiva que fomenta l’hàbit lector a través de la cocreació d’històries amb els autors dels llibres.
Segons la professora, Maria Àngels Barril, el centre participa en aquesta iniciativa des de fa sis anys. Durant aquest temps, el projecte ha potenciat l’autoaprenentatge i la implicaESCOLA PIA ció de l’alumnat en el procés lector. “Cada curs suposa una nova oportunitat perquè els alumnes s’involucrin de manera activa en la lectura, reflexionin sobre les històries i desenvolupin competències clau”, va dir.
La dinàmica de Fiction Express es basa en un format participatiu: durant cinc setmanes, cada divendres es publica un nou capítol d’un llibre el desenvolupament del qual trien els mateixos lectors mitjançant votació. Interactuen amb l’autor en un fòrum on debaten sobre la trama i el tema central.
L’Escola Pia se situa entre els primers llocs d’un rànquing mundial amb més de 9.000 centres educatius participants. Comparteix lideratge amb la Sant Patrick’s English School (Sant Sebastià), San Cayetano de Mallorca, l’IES Tubalcán d’Aragó i el Padre Damián de Barcelona. El guardó va ser entregat el 19 de febrer.