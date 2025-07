Dos morts i 20.000 confinats en un incendi mai vist a la Segarra

Un virulent incendi originat aquest dimarts a la tarda a Torrefeta, a la Segarra, va segar la vida de dos homes, va obligar a confinar unes 20.000 persones a la Segarra, l’Urgell i la Noguera i va arrasar una superfície d’unes 6.500 hectàrees, segons l'última actualització. Va formar un pirocúmul de 19.000 metres d’altitud en un fenomen de dimensions mai observades a Catalunya.

Un devastador i extremadament violent incendi originat a Torrefeta, a la Segarra, va segar la vida de dos homes a Coscó (Oliola) i va arrasar en unes hores una àrea d’unes 6.500 hectàrees. Va obligar a confinar durant unes quatre hores unes 20.000 persones en aquesta comarca, l’Urgell i la Noguera. Concretament, als municipis d’Artesa de Segre, Ponts, Agramunt, Guissona, Oliola, Sanaüja i Torrefeta, a més de Cabanabona i Vilalta –situat a Vilanova de l’Aguda.

Durant diverses hores l’incendi va evolucionar fora de capacitat d’extinció, avançant a uns 30 quilòmetres per hora, i havia generat un pirocúmul de 19.000 metres d’altura, un fenomen de dimensions mai observades a Catalunya. De fet, el fum i les cendres van arribar a la ciutat de Lleida, a uns 60 quilòmetres de distància, i fins i tot a Aragó. Va cremar granges, pallers i altres immobles. Així mateix, una tempesta d’última hora de la tarda es va aliar amb els equips d’extinció.

Les tasques d'extinció de l'incendi durant la nit - Bombers de la Generalitat

Les dos víctimes van ser trobades sense vida al costat d’un cotxe en un camí de Coscó, a Oliola. Es tractaria d’un ramader d’uns 30 anys i un dels seus treballadors, segons ha pogut saber SEGRE. Segons l'alcalde de Guissona, Jaume Ars, eren veïns Renant, pertanyent al nucli d'Oliola, i el propietari de la granja hauria intentat anar a rescatar el treballador, que estava a l'explotació agrària i que s'havia vist afectat pel fum.

Els Mossos s’han fet càrrec de la investigació. Durant la nit, mig centenar de dotacions del cos han treballat en l'extinció de l'incendi i han descartat que hi hagi més víctimes mortals

Vista del pirocúmul, que va assolir els 19.000 metres, des de Guissona. - SEGRE

El cap de Bombers de la Generalitat, David Borrell, va afirmar que l’incendi de Torrefeta i Florejacs havia tingut un comportament “extremadament violent” i propi d’un foc “de sisena generació” pel pirocúmul i ratxes de vent de 125 km/h que van propagar les flames a una velocitat que va superar la capacitat d’extinció del cos. L’incendi es va donar per estabilitzat al voltant de les 23.00 hores i al cap de pocs minuts es va aixecar el confinament. Durant la nit van treballar per poder estabilitzar el perímetre i fer una valoració de les edificacions afectades.

La consellera d’Interior, Núria Parlon, va detallar que van treballar 127 efectius dels Bombers en una zona en què “les altes temperatures i el fort vent van complicar les tasques d’extinció”. També va remarcar que les alertes van arribar a la població afectada i això garanteix que “puguem actuar diligentment i confinar la població” i que hi va haver una molt bona resposta per part dels ciutadans. També es van tallar diverses carreteres com la C-14 entre Tàrrega i Artesa.

L’incendi es va declarar a les 17.08 hores i podria haver estat causat per una recol·lectora després d’un primer originat a Sanaüja (14.30 hores) i que va cremar unes 40 hectàrees. Aquest segon foc va calcinar 1.000 hectàrees en tot just tres hores. Els Bombers van desplaçar 127 dotacions –10 de les quals aèries– que treballen per extingir el foc. El seu ràpid avanç va sorprendre els habitants d’aquests municipis. Així, per exemple, a Agramunt van desallotjar preventivament les piscines.

Pràcticament tota la superfície afectada es troba dins dels límits de l’Espai Natural Protegit Valls del Sió-Llobregós i els Agents Rurals investiguen les causes del foc, que podria haver estat causat per una recol·lectora.

A efectes de protecció de la població, es van confinar 25.512 hectàrees per precaució pel comportament erràtic del foc i la columna de fum, que va formar un pirocúmul de “dimensions mai observades a Catalunya”.