El pirocúmul de la Segarra, amb 19.000 metres d'alçada, podria ser un dels més grans d'Europa i del món

Un virulent incendi originat aquest dimarts a la tarda a Torrefeta, a la Segarra, va segar la vida de dos homes, va obligar a confinar unes 20.000 persones a la Segarra, l’Urgell i la Noguera i va arrasar una superfície d’unes 6.500 hectàrees, segons l'última actualització. Va formar un pirocúmul de 19.000 metres d’altitud en un fenomen de dimensions mai observades a Catalunya.

Durant les primeres hores, l'incendi va avançar a uns 30 quilòmetres per hora, completament fora de la capacitat d'extinció dels equips d'emergències. El fenomen va afectar directament els municipis d'Artesa de Segre, Ponts, Agramunt, Guissona, Oliola, Sanaüja i Torrefeta, a més de Cabanabona i Vilalta. La virulència del foc va ser tal que el fum i les cendres van arribar fins a la ciutat de Lleida, situada a uns 60 quilòmetres, i fins i tot a territoris d'Aragó. Diverses granges, pallers i altres immobles han quedat destruïts, tot i que una tempesta al capvespre va ajudar finalment els equips d'extinció.

Què són els pirocúmuls i per què són tan perillosos

Els pirocúmuls, tècnicament anomenats cumulonimbus flammagenitus, són núvols de tempesta que es formen a partir d'una gran font de calor, com els incendis forestals d'alta intensitat. Aquests fenòmens poden generar vents forts, llamps i remolins de foc, augmentant encara més la perillositat i imprevisibilitat dels incendis. En els casos més extrems, aquestes formacions meteorològiques poden penetrar a l'estratosfera, injectant-hi partícules i fum que poden romandre en suspensió durant setmanes o fins i tot mesos.

Rècords mundials: comparativa amb altres episodis històrics

El pirocúmul més gran documentat fins ara es va registrar durant els devastadors incendis coneguts com a "Black Summer" a Austràlia, entre desembre de 2019 i gener de 2020. Segons un estudi publicat a Nature Communications , alguns d'aquests núvols van assolir els 16 km d'alçada, amb un vòrtex que va arribar fins als 35 km d'altitud . Aquestes formacions van generar més de 30.000 llamps en pocs dies i van provocar alteracions meteorològiques significatives, amb efectes globals comparables als d'una erupció volcànica mitjana, segons va confirmar la NASA.

A Europa, tot i que s'han registrat pirocúmuls durant grans incendis a Grècia, Portugal, Espanya i Turquia, les altures màximes difícilment han superat els 13 km. Això fa que el fenomen observat a la Segarra, amb 19.000 metres d'altitud, pugui representar un rècord per al continent europeu.

Un risc creixent amb el canvi climàtic