COMBUSTIBLES
Conductors d’Andorra reposten a la Seu d'Urgell al tenir-hi la gasolina i el gasoil més barats
Una gasolinera low cost a la capital de l’Alt Urgell els ven a preus inferiors als del Principat. Un canvi respecte a la tendència històrica a la comarca d’anar a omplir el dipòsit al país veí
Conductors andorrans acudeixen des de fa més de dos mesos a la Seu d’Urgell a repostar, perquè troben allà la gasolina i el gasoil més barats que al Principat. Això suposa una imatge insòlita, fins ara gairebé impensable, ja que durant dècades han estat els veïns de l’Alt Urgell els que han travessat la frontera per omplir els dipòsits al país veí. Això s’explica per l’obertura d’una gasolinera low cost que ven els combustibles a preus menors que a Andorra. La diferència, en principi, és de tot just uns cèntims per litre, però augmenta en cinc cèntims més per litre per als clients amb targetes de fidelització. Els hidrocarburs no s’inclouen en el tax free, la devolució als andorrans de l’IVA de les seues compres que sí que s’aplica en altres productes com els d’alimentació.
Fins ara era habitual veure automòbils de particulars, taxis i camions d’empreses de construcció i de transport recórrer diverses vegades per setmana els 13 quilòmetres que separen la Seu amb la primera de les gasolineres andorranes, a la parròquia de Sant Julià de Lòria, per omplir el dipòsit a un millor preu que a les de la comarca i els seus voltants. Ara aquests desplaçaments són menys habituals, mentre augmenten en sentit contrari.
La gasolinera que atreu ara conductors andorrans a la capital de l’Alt Urgell pertany a la cadena de supermercats Bon Preu Esclat. Es tracta d’una instal·lació automatitzada que funciona les 24 hores del dia i durant tot l’any. Els seus preus aquesta setmana eren d’1,219 euros per litre de gasoil A, d’1,269 el dièsel plus i d’1,309 la gasolina sense plom 95. Tot plegat, sense descomptes amb targetes de fidelització. Davant aquestes xifres, gasolineres andorranes venien el gasoil A a 1,260 €/l, el dièsel plus a 1,285 i la gasolina sense plom 95 a 1,340.
El fet que andorrans vagin a la Seu a proveir-se i que veïns de l’Alt Urgell deixin de fer-ho a Andorra és una altra mostra del canvi en les relacions comercials que durant dècades han mantingut entre els dos costats de la frontera.
Devolucions de l’IVA
Així ho demostren les devolucions de l’IVA als habitants del Principat: segons dades de l’Agència Tributària es van tornar 6,6 milions al llarg del 2024 per 149.607 compres, un 16% més que les 129.254 del 2023. Una gran part d’aquestes corresponen a aliments.
De fet, són molts els andorrans que, una vegada a la Seu, aprofiten també per omplir la nevera i el rebost en algun dels supermercats Esclat i Aldi propers a la gasolinera, o bé al de Mercadona, el primer a obrir al municipi.