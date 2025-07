El cosí d'un dels morts a l'incendi de Torrefeta explica que les dues víctimes no van poder fer res per salvar-se

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Després de l'emotiu minut de silenci que ha tingut lloc avui a Agramunt en memòria de les dues víctimes mortals de l'incendi de Torrefeta, el cosí d'una de les víctimes ha explicat la situació límit que van viure: "Els dos demanaven ajuda, demanaven que no podien sortir, que hi havia foc, que ja no podien respirar." Així mateix, explica com el seu cosí es va acomiadar de la seua filla per WhatsApp. "El cosí a la seva filla li va enviar un missatge dient-li que no podia respirar més, que ja estava a les últimes i se'n va acomiadar".

"Això no t'ho esperes mai, vam entrar molta gent, vam buscar, gent del poble, buscàvem dos persones que no donàvem per perduts, saps? Però és complicat perquè tot estava cremat, era increïble. No ho havia vist mai en ma vida. Increïble, el que vaig veure ahir és increïble.".