El PSC i Junts fan valer la seua majoria per aprovar el pressupost davant el 'no' de la resta

Moment en què els regidors del PSC i Junts voten a favor del pressupost per a aquest any. - SCD

Moment en què els regidors del PSC i Junts voten a favor del pressupost per a aquest any. - SCD Moment en què els regidors del PSC i Junts voten a favor del pressupost per a aquest any. - SCD Moment en què els regidors del PSC i Junts voten a favor del pressupost per a aquest any. - SCD Moment en què els regidors del PSC i Junts voten a favor del pressupost per a aquest any. - SCD Moment en què els regidors del PSC i Junts voten a favor del pressupost per a aquest any. - SCD Moment en què els regidors del PSC i Junts voten a favor del pressupost per a aquest any. - SCD Moment en què els regidors del PSC i Junts voten a favor del pressupost per a aquest any. - SCD

El ple de l’ajuntament va aprovar ahir el pressupost de 232 milions d’euros per a aquest any amb els vots del govern del PSC i el grup de Junts (14), després que els dos partits elaboressin la proposta de forma conjunta, i el vot en contra de la resta de l’oposició (13). Un acord que es va fer públic fa unes setmanes, que reedita el que van forjar per als comptes de l’any passat, i que va ser objecte de crítiques per part de la resta de grups, especialment ERC, que veuen el document mediocre i poc ambiciós. L’alcalde, Fèlix Larrosa, i la portaveu de Junts, Violant Cervera, van destacar que els comptes són “expansius per solucionar els problemes de Lleida i vetllen pels grans projectes de ciutat” i que tots dos controlaran “de forma exigent i vigilant” el compliment dels acords.

La tinenta d’alcalde de Bon Govern, Carme Valls, va lloar la col·laboració de Junts per fer un pressupost “que busca transformar la ciutat per fer-la més còmoda, bonica, sostenible i funcional per a tothom”. Va afirmar que preveu desenvolupar els principals projectes per poder “establir les bases per a una ciutat alegre”.

ERC diu que el PSC repeteix amb Junts el pacte del 2015 amb Cs i a la resta “ens volen de comparsa”

El cap de l’oposició i del PP, Xavi Palau, va lamentar que el document “no inclou cap altra aportació que no s’hagi anunciat aquests últims dotze mesos. Res no canvia i tot segueix com sempre”. Va afegir que els comptes eren “mediocres perquè a l’acord s’hi han sumat molts mediocres”.

Més dura va ser la portaveu d’ERC, Jordina Freixanet, que va acusar el PSC de viure “del llegat republicà del passat mandat” i d’assumir despeses corrents endeutant-se. “Estem davant d’un govern que ni compleix ni escolta”, va asseverar Freixanet, que va carregar contra el pacte PSC-Junts. “Han prioritzat uns socis i a la resta ens volen de comparsa”, va afirmar, i va afegir que Larrosa “reedita el Pacte dels Àngels que van fer Àngel Ros i Ángeles Ribes el 2015, en el qual Ciutadans feia de crossa del PSC estant fora del govern, ara l’acord amb Junts li podrien dir el pacte de la lletera, perquè confien cegament en ingressos futurs i incerts per justificar despeses corrents”.

Violant Cervera, de Junts, va defensar l’acord destacant que “la vocació de govern es demostra quan s’està a l’oposició”, i va remarcar “l’alt grau de coincidència” entre les seues propostes i les del PSC”. Va reiterar que no entraran al govern i que “des d’aquesta oposició vigilant treballarem per Lleida, és la nostra manera de fer política, vetllar pels grans temes i millorar el dia a dia dels seus ciutadans”.

La portaveu de Vox, Gloria Rico, va criticar que el govern no els truqués per fer aportacions, i la seua homòloga del Comú, Laura Bergés, va lamentar que el pressupost no tracta qüestions clau sobre mobilitat, seguretat, habitatge i sostenibilitat.

Els retrets entre socialistes i republicans pugen de to

La picabaralla que PSC i ERC mantenen aquest mandat va sumar ahir un nou capítol. A més de polemitzar sobre l’herència i el llegat d’uns i d’altres, Fèlix Larrosa es va referir a Jordina Freixanet com “l’ajudanta” de l’exalcalde Miquel Pueyo quan era la segona tinenta d’alcalde. Un comentari que va ser qualificat de “paternalista” i “masclista” pels republicans, que també van denunciar que Larrosa els va suggerir recórrer “a un col·legi professional que ajuda que tots estiguem en pau amb nosaltres mateixos”.