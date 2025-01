Quatre detinguts a Lleida per robatoris en vehicles i un assalt violent a una dona

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimarts a Lleida quatre homes d'entre 21 i 48 anys per robatoris amb força a l'interior de vehicles i per un robatori amb violència. El primer detingut, un jove de 21 anys, és el presumpte autor de dos robatoris amb força a vehicles estacionats als carrers Pere Cabrera i Doctor Fleming. A més, va utilitzar una targeta de crèdit sostreta en un dels robatoris per realitzar dues compres fraudulentes. D'altra banda, el segon detingut, de 48 anys, ha estat relacionat amb un robatori amb força comès en una autocaravana al barri de Balàfia, on va forçar el vidre de la porta per accedir a l'interior, però va fugir en ser sorprès pel propietari.

Els altres dos detinguts estan acusats d'un robatori amb força a un vehicle aparcat en un pàrquing del carrer Onze de Setembre, d'on van sostreure unes ulleres de sol, uns auriculars, un moneder i una targeta de crèdit que un d'ells van utilitzar en tres ocasions per fer compres fraudulentes. A més, se'ls relaciona amb un robatori amb violència i intimidació comès a la Rambla de Ferran, on van assaltar una dona i li van prendre el moneder.

Gràcies a les gestions policials, els quatre presumptes lladres han estat identificats i detinguts. Tres d'ells compten amb antecedents per fets similars. Els detinguts passaran properament a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.