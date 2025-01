Jornada d'investigació per a Batxillerat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’auditori del Centre de Cultures del campus de Cappont de la Universitat de Lleida acollirà dimecres dia 29 la setzena edició de la jornada d’investigació per a alumnat de primer de Batxillerat. Té com a objectiu proporcionar a aquests estudiants metodologia i models per elaborar els seus treballs d’investigació. També es retransmetrà en directe a través d’internet.

Vox presentarà una moció en el ple de la Paeria del dia 31 per instar el Govern a derogar el decret de registre de viatgers. Creu que “amenaça el creixement del sector turístic de la nostra ciutat”.