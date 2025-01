Miracle a Lleida: xoc sense ferits contra un quiosc de l'ONCE i un Mercadona

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Miracle ahir a Pardinyes, després que un vehicle perdés el control i acabés xocant contra un quiosc de l’ONCE i l’entrada del Mercadona causant només ferides lleus al conductor. Els fets van tenir lloc a les 16.35 hores, quan els serveis d’emergències van ser alertats que un turisme, que pel que sembla procedia del pont de Pardinyes, va envair la vorera impactant contra el quiosc i una columna lateral de la porta d’entrada del supermercat a l’altura del número 6 del carrer Baró de Maials.

El turisme estava ocupat per dos persones. El conductor és novell i va ser evacuat pel SEM en ambulància a l’Arnau per a una millor valoració, encara que en principi el pronòstic era lleu. Per la seua part, l’acompanyant va resultar il·lès.

El xòfer va donar negatiu en les proves d’alcoholèmia i drogues, i tot apunta a un excés de velocitat conjugat amb falta d’experiència. Miraculosament cap vianant ni client del supermercat van resultar ferits.

L’incident va causar una gran expectació a la zona i la Guàrdia Urbana va regular el trànsit per retirar el vehicle i atendre els ocupants. El quiosc de l’ONCE danyat és un dels nous models i va ser instal·lat dimecres.