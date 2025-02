UGT i CCOO exigeixen als partits no jugar amb els drets ciutadans

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El nou decret òmnibus del Govern central té garantit el seu suport al Congrés amb el vot tant de Junts com del PP. Però els sindicats UGT i CCOO van mantenir ahir les mobilitzacions per exigir als partits que “no poden jugar amb els drets dels ciutadans” i que “en política no tot s’hi val i no es pot crear alarma social i innecessària amb temes capitals com les pensions”. Així ho van afirmar els líders de CCOO, Cristina Rodríguez, i d’UGT, José Luis Aguilá, en la mobilització que van capitanejar al migdia davant de la subdelegació del Govern central a la ciutat de Lleida.

Una vegada que estan garantits tant la revalorització de les pensions, com els ajuts al transport públic o les mesures contra els desnonaments de persones vulnerables, els dos van advertir que els partits tenen sobre la taula una altra mesura especialment sensible per als treballadors i que van reclamar que obtingui el suport necessari al Congrés: la rebaixa de la jornada laboral a 37,5 hores setmanals.

Es tracta d’una mesura que ha estat consensuada pel ministeri de Treball amb les dos organitzacions sindicals i que no compta amb l’aval de la CEOE ni assegurats els vots necessaris quan passi a les Corts. De moment, està previst que el Govern de Pedro Sánchez l’aprovi demà al Consell de Ministres per a la posterior tramitació parlamentària.

Els sindicats van recordar que la pujada del salari mínim interprofessional que han pactat amb Treball, de 50 euros mensuals fins a arribar als 1.184, no necessita cap tràmit addicional. En aquest punt, van exigir que quedi exempt de tributació per IRPF.

En termes semblants es van expressar els líders sindicals en les concentracions i manifestacions tant a les ciutats catalanes com de la resta de l’Estat. En algunes també van participar dirigents polítics.

Així, per exemple, a Barcelona, el líder d’ERC, Oriol Junqueras, va emplaçar el “món de l’empresa i del treball” a treballar conjuntament per aconseguir una economia més pròspera per redistribuir entre els ciutadans la riquesa que generi, davant de la possibilitat que s’aprovi una reducció de la jornada laboral.