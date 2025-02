El PP i la concertada exigeixen més recursos i suport del consistori

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El cap de l’oposició a la Paeria i líder del PP, Xavi Palau, es va reunir ahir amb representants de les escoles concertades de la ciutat, que van demanar més recursos i suport institucional per part de la Paeria i la Generalitat. Concretament, hi van assistir portaveus del Col·legi Santa Anna, Episcopal, FEDAC, Claver Raimat i Maristes Montserrat, que van denunciar que no tenen recursos prou específics per tractar alumnes amb necessitats educatives especials (NESE) i van assegurar que actualment compten amb un número similar d’aquests alumnes que els centres públics. També van criticar que el pressupost municipal no contempli fons per a la concertada i van plantejar crear una línia per finançar les beques menjador que complementi la cobertura que els dona el consell comarcal, així com recursos per reformar els patis i millorar la neteja i seguretat als voltants dels centres. Palau es va comprometre a posar en relleu la tasca dels centres concertats i va dir que treballarà per dotar-los de més recursos econòmics i humans.