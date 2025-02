Publicat per S. COSTA D. Redactor de Local Verificat per Creat: Actualitzat:

El saló de la formació i l’ocupació de Lleida, el FormaOcupa, celebrarà la seua divuitena edició la propera setmana i per primera vegada en la seua història podrà utilitzar els dos pavellons firals i obrir dissabte al matí. Unes millores que suposaran "un salt qualitatiu" per al certamen, segons els seus organitzadors, que van detallar que els seus horaris seran dijous de 9.30 a 19.00 hores, mentre que divendres i dissabte l’obertura serà de les 9.30 a les 15.00 hores. Participaran més de 75 expositors entre empreses, institucions i sindicats, unes xifres similars a edicions anteriors, i la previsió és que el visitin més de 4.000 estudiants.

El fet que per primera vegada es puguin utilitzar els dos pavellons de Fira de Lleida per a aquesta fira es deu que els anys anteriors el número 3 s’utilitzava com a refugi d’hivern per a persones sense llar. Tanmateix, després del trasllat d’aquest dispositiu a l’antiga escola Cervantes, en el Centre Històric, el pavelló pot tornar a acollir usos firals, com ja va fer la setmana passada amb el Lleida Ocasió. En aquest sentit, el director de la Fira, Oriol Oró, ha recordat que les dos edicions passades del FormaOcupa es van fer en la Llotja. "L’any passat un se’ns va quedar petita i amb l’ampliació de superfície farà que tant visitants com expositors estiguin més còmodes".

Els patrons de Fira de Lleida (Paeria, Diputació, Cambra de Comerç i Generalitat),han destacat "el salt qualitatiu" que suposa disposar de més espai per als expositors i de l’ampliació dels horaris del festival i van remarcar que la principal meta és la captació, formació i retenció de talent. "Sense formació no hi ha talent i un territori sense talent no té futur", ha dit el president de la Cambra de Comerç, Jaume Saltó, que també ha demanat "de ser capaços d’alinear la formació amb les necessitats de les empreses". Per la seua part, el regidor d’Educació, Xavier Blanco, ha assenyalat que l’ampliació d’horaris de la fira dissabte al matí "es fa perquè els joves puguin assistir fora de l’horari lectiu i puguin vindre amb les seues famílies per conèixer les ofertes formatives, laborals i assessorament que oferirem". El vicepresident del patronat de Promoció Econòmica de la Diputació, Jordi Verdú, ha assenyalat que des de l’ens provincial assumiran els costos de transport perquè dos mil alumnes de la demarcació puguin assistir al FormaOcupa. "Volem captar talent i oferir oportunitats i volem que cap alumne no es quedi enrere i pugui assistir a certàmens com est", ha dit Verdú. Per la seua part, la coordinadora de Formació Professional de la Generalitat a Lleida, Olga Castillo, ha assenyalat que tots els assistents rebran un braçalet que tindrà un codi QR que mostrarà tota l’oferta de formació, contractació i assessorament del FormaOcupa i de la Generalitat. Ha afegit que hi haurà més de 50 activitats formatives, una vintena de col·loquis i xarrades tècniques.

Paral·lelament, Oró ha confirmat que les Forces Armades estaran en el certamen. La seua presència va ser objecte de polèmica els anys anteriors, amb protestes d’alguns col·lectius. Sobre això, Saltó ha dit que "són una sortida professional més i, igual com els Mossos d’Esquadra o els Bombers, també l’Exèrcit".