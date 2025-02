La Sindicatura de Comptes destaca que Salut no cobreix els costos d'Urgències de l'Arnau

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El servei d’Urgències de l’hospital Arnau de Vilanova ha implementat millores que responen a 21 de les 36 recomanacions per millorar la seua gestió que la Sindicatura de Comptes exposa a l’auditoria del servei –referent al 2022– que va publicar el desembre passat. Ho va afirmar ahir la síndica, Maria Àngels Cabasés, en una comissió del Parlament en la qual va destacar la nova planificació interna del personal de l’àrea, que ha permès la cobertura de tots els torns assistencials amb metges, així com l’“important canvi” en les retribucions variables pel compliment d’objectius (DPO) des del 2023.

Malgrat les millores, Cabasés va destacar que “les tarifes que retribueix el CatSalut per l’activitat d’Urgències no es corresponen amb els costos del servei, són deficitàries especialment en els nivells de triatge 1, 2 i 3, els de més risc vital”, que suposen el 53% dels pacients.

L’auditoria constata “problemes capitals de governança que afecten l’activitat assistencial i la planificació, el desplegament territorial, l’avaluació i la rendició de comptes”, però Cabasés va assegurar que “l’actual equip està molt compromès i ha posat fil a l’agulla”. Va explicar que la creació d’una comissió clínica territorial d’Urgències ha reforçat la seua governança, així com que s’ha elaborat un pla intern de formació, incorporat un professional de farmàcia i de geriatria i s’han reorganitzat els torns dels residents.

La síndica va explicar que s’ha creat un grup de professionals de l’Arnau i del Santa Maria que fa seguiment de la coordinació entre els dos hospitals, i que les Urgències de l’Arnau van assumir el 2023 una unitat de curta estada al Santa Maria. No obstant, va afirmar que l’aliança estratègica entre l’Institut Català de la Salut (ICS), que gestiona l’Arnau, i l’empresa pública GSS (Santa Maria) “no dona el compliment adequat al principi de transparència, a l’obligació de publicitat de les retribucions ni als principis d’igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i objectivitat en la selecció del personal directiu”.

Pel seu costat, el diputat de Junts Jaume Giró va alertar que “no podem estar sense pressupostos amb les carències que tenim”. Per la seua banda, Montse Bergés (ERC), va destacar les “dificultats territorials de Lleida per accedir als serveis”, mentre que Miriam Casnova (Partit Popular) va valorar que “el model de governança és complicat d’entendre”. Núria Lozano (Comú) va destacar que l’any 2022 “els sanitaris venien d’una pandèmia”, i, per la seua banda, Guillem Sánchez (PSC) va assegurar que “els professionals de l’hospital Arnau tenen la voluntat de fer les coses bé, i aquest Govern també”.

Introdueix la cirurgia amb càmeres i grans pantalles per a la lumbàlgia

El servei de Neurocirurgia de l’hospital Arnau va introduir el 2024 la tècnica exoscòpica microquirúrgica, amb càmeres i grans pantalles, per tractar la lumbàlgia. És una cirurgia mínimament invasiva que ha donat “excel·lents resultats en una desena de pacients”, afirma l’ICS, perquè permet una menor inestabilitat de la columna vertebral, menys dolor postoperatori i un menor risc de sagnia. “Permet tenir en un sol aparell visions de microscopi i de mida real amb un gran nivell de detall i en 3D”, explica el neurocirurgià de l’Arnau Milton Martínez-Madrigal.