Educació assegura que el pròxim curs no tancarà cap escola pública a Lleida ni a tot Catalunya

El departament d’Educació no tancarà cap escola pública a Lleida ni a tot Catalunya el pròxim curs, segons ha assegurat aquest matí la consellera Esther Niubó en la presentació de l’oferta de places en I-3 i primer d’ESO per a la preinscripció. A Infantil la previsió és que hi haurà un total de 3.007 grups i 1.252 alumnes menys, però Niubó ha destacat que “hem treballat perquè aquest descens tingui el mínim impacte en el nombre de grups ni en el de centres educatius. Per això, en el curs 2025-2026 es mantenen el 98% dels grups de totes les etapes de l’educació obligatòria. Ajustem únicament un 2% dels grups. Per tant, no es tanca cap escola pública a Catalunya”. Ha assenyalat que un 93,2% dels grups d’I-3 començarà amb 20 o menys alumnes, i que els que tindran 19, 18 o fins i tot un número inferior són gairebé la meitat, un 47,5%. Així mateix, ha detallat que un 55,4 % dels de la concertada també tindran 20 o menys alumnes.

Pel que respecta a primer d’ESO, ha informat que els grups oferts són 2.834, amb la qual cosa entre Infantil i ESO es mantenen un 98% dels que hi ha aquest curs. Així, a tot Catalunya hi haurà una quarantena de grups menys entre ambdues etapes educatives.

El termini de preinscripció per al pròxim curs per a les etapes obligatòries s’obre el 12 de març per a I-3 i el 14 de març per a l’ESO, i acaba el 26 de març en ambdós casos.