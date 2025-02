Estrena de 62 senyals turístics intel·ligents en punts d’interès

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La capital estrena 53 senyals turístics intel·ligents situats davant dels principals punts d’interès i unes altres nou que aniran situats a la rambla Ferran, una vegada renovada. Descarregant una aplicació, a través dels senyals es pot accedir a àudios, vídeos i recreacions immersives que expliquen la història i característiques dels monuments i edificis. Les narracions són en català i castellà, malgrat que l’alcalde, Fèlix Larrosa, confia que aviat estiguin també en anglès i francès. “Avancem en el turisme intel·ligent. És el gran repte”, va destacar, i va remarcar que la voluntat és utilitzar la tecnologia per “posar en valor” el patrimoni cultural, històric i fins i tot gastronòmic. Aquesta senyalització, que substitueix l’antiga, forma part del projecte Second Step, cap a la digitalització inclusiva i sostenible, té un pressupost de 140.000 euros finançats amb fons europeus Next Generation i obre camí per materialitzar un “museu a l’aire lliure amb un alt valor immersiu: el Museu Virtual de Lleida”.