Descobreixen un lladre al ser geolocalitzat per uns auriculars robats

Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir a la matinada un jove acusat de robar en un cotxe gràcies a la geolocalització dels auriculars que va sostreure. Va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte de robatori en interior de vehicle i compta amb nou antecedents.

Els fets van tenir lloc durant la matinada, quan es va produir un robatori a l’interior d’un cotxe estacionat al carrer Canigó, entre Ronda i el Camp d’Esports. El lladre va trencar un dels vidres i es va emportar una maleta de viatge, dos jaquetes i una bossa. Es dona la circumstància que dins de la bossa hi havia uns auriculars amb què la propietària podia rastrejar per geolocalització.

Gràcies a això, una vegada va contactar amb els Mossos d’Esquadra va anar indicant la zona de posicionament del lladre, concretament per les avingudes Prat de la Riba i Príncep de Viana, on una patrulla va observar un individu conegut policialment per aquest tipus de robatoris. A més, els agents van veure que l’home portava posada una jaqueta de la mateixa marca i color que la propietària havia denunciat que era una de les que havien estat robades. Els policies li van donar l’alto i, a l’escorcollar-lo, van localitzar els auriculars sostrets en una capseta amb les inicials de la propietària i un rellotge esportiu.

Davant les evidències, va ser detingut per un robatori en interior de vehicle. La resta del material robat va ser localitzat al carrer Aneto, a escassos metres d’on estava estacionat el vehicle. Tot el material recuperat va ser retornat a la llegítima propietària. El detingut, que compta amb nou antecedents, passarà pròximament a disposició judicial al jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.