Els treballs de construcció de la nova estació d’autobusos de Lleida en l’entorn dels Docs obligaran a tallar aquest dissabte, de 7:00 a 19:00 hores, un carril de Príncep de Viana en direcció a la plaça Europa. Encara que inicialment era previst un tall total d’aquest important eix viari, s’han pogut reorganitzar les obres i només s’ocuparà un carril, va informar ahir l’ajuntament.

D’aquesta manera, els dos carrils en direcció al pont, així com el carril esquerre cap a plaça Europa, es mantindran oberts a la circulació. A més, el trànsit dels busos urbans i interurbans tampoc no es veurà interromput per aquestes obres.

La construcció de la nova terminal d’autobusos va començar el maig de 2022, amb una previsió d’acabament per a mitjans de 2026. El projecte compta amb un pressupost d’al voltant de 40 milions d’euros, finançats íntegrament per la Generalitat.