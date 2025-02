Els CAP de Lleida atenen telemàticament a més de la meitat dels pacients cardíacs

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els CAP de Lleida atenen cada any a més de 3.000 pacients que tenen un problema cardíac per primera vegada. La coordinació entre l’Atenció Primària i l’hospital Arnau de Vilanova permet que més de la meitat d’aquestes persones siguin tractades telemàticament en els mateixos CAP, evitant derivacions innecessàries a l’Arnau. És possible gràcies a la figura d’un cardiòleg de l’hospital, Carlos Tomás, que es dedica exclusivament a atendre les consultes dels metges de família de l’Atenció Primària. "Té un mòbil de 8.00 a 15.00 hores en el qual només li poden trucar els metges dels CAP", va explicar ahir el coordinador territorial de Cardiologia de la regió sanitària de Lleida, Fernando Worner. Va detallar que en els CAP de Ponent hi ha uns 250 metges de família, dels quals 24 són referents en Cardiologia, i va assegurar que aquest model compta amb una "extraordinària seguretat absoluta, ja que es duu a terme un seguiment de tots els pacients". Així mateix, va afirmar que el tractament a distància propicia que "els temps d’espera són realment baixos i envejables" en el servei de Cardiologia de l’Arnau.

El doctor Worner va explicar les últimes novetats en la vuitena jornada de Cardiologia i Atenció Primària que ahir va reunir més de 120 sanitaris de Lleida a l’hospital Arnau.

