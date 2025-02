Enxampen un menor conduint pel passeig de Ronda de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un menor de 17 anys va ser denunciat aquest cap de setmana a Lleida per conduir malgrat no haver obtingut mai el carnet. Va ser interceptat per la Urbana al passeig de Ronda. Mentrestant, un altre xòfer de 28 anys va ser denunciat per la via penal per negar-se a sotmetre’s a la prova de detecció de drogues en un control al carrer Alfred Perenya. En un cas, el vehicle va ser retirat al dipòsit i en l’altre hi va haver un conductor substitut

Detingut per vendre un patinet que li havien deixat

D'altra banda, la Guàrdia Urbana va detenir la nit de diumenge un jove acusat de vendre un patinet que li havien deixat. Els fets van tenir lloc a les 22.15 hores al carrer Manuel de Palacio, al barri de l’Escorxador, quan els agents van identificar i van arrestar aquest jove com a presumpte autor d’un delicte d’apropiació indeguda. D’aquesta manera, pel que sembla, hauria venut un patinet que li havien deixat el dia anterior.