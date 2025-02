Intenten rescatar dos gats d’un edifici en ruïna

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Tècnics municipals van intentar ahir sense èxit rescatar els dos gats que des de dimecres estan atrapats al número 3 del carrer del Nord, que ha estat declarat en ruïna arran de l’aparició de diverses esquerdes que posen en perill la seua estabilitat. Segons van informar fonts municipals, ahir van col·locar dos gàbies amb menjar en una de les finestres que donen a l’habitatge on es troben aquests animals per atreure’ls.

Al no poder entrar a l’edifici per seguretat, ho van fer a través del limítrof, que està connectat al que està en ruïna per un pati interior. La previsió dels tècnics és revisar les gàbies avui al matí per veure si els gats han entrat i tornar-los al seu amo.

Val a recordar que la Paeria ha declarat en ruïna l’edifici i dijous va donar un termini de cinc dies a la propietat per enderrocar-lo o, altrament, ho farà de forma subsidiària.