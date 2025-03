Impulsen a Lleida una teràpia pionera per prevenir la psicopatia en nens de 3 a 7 anys

Publicat per Marc Carbonell Lleida Creat: Actualitzat:

Els hospitals Santa Maria i Sant Joan de Déu de Lleida impulsen un tractament pioner per prevenir la psicopatia en nens de 3 a 7 anys que tenen problemes de conducta amb característiques de duresa i insensibilitat afectiva. La seua artífex, la doctora i psicòloga australiana Eva Kimonis, va assistir ahir a la jornada de psicopatia organitzada pels dos centres a la ciutat i va explicar que “hem estat treballant durant 15 anys per desenvolupar un tractament amb el qual hem vist millores significatives en nens que tenen problemes per desenvolupar emocions prosocials”.

En aquesta teràpia, que Kimonis va afirmar que “estem portant fora d’Austràlia per primera vegada”, els pares (o mestres) acudeixen amb els nens a les sessions i juguen junts mentre un terapeuta els observa darrere d’un mirall unidireccional. “El professional parla amb els pares a través d’un pinganillo i els dona indicacions per canviar el comportament dels nens mentre interactuen”, va explicar la doctora.

Així, va detallar que entre el 70 i el 80% dels menors que tracten són nens, però “també hi ha nenes, i responen igual o millor”, va assegurar. “Podem detectar característiques com la falta d’empatia o culpa des dels 3 anys, la qual cosa ens dona una bona oportunitat per portar a terme intervencions primerenques. Quan els nens es fan grans és molt difícil aconseguir canvis significatius”, va afegir.

Els principals proveïdors de salut mental a Lleida, l’empresa pública GSS i l’entitat privada Sant Joan de Déu Terres de Lleida, mantenen reunions amb la Generalitat per instaurar una prova pilot d’aquesta teràpia. “Ens hem reunit amb els departaments de Drets Socials, Salut i Educació, i el primer pas serà conèixer quin percentatge de nens amb aquestes característiques tenim al territori”, va explicar la directora adjunta de l’àrea de salut mental i juvenil de Sant Joan de Déu, Anna Huguet. “Estem preparats per dur-lo a terme, però necessitem suport econòmic i demanarem beques”, va afegir la psiquiatra coordinadora de l’hospital de dia de salut mental del Santa Maria, Iolanda Batalla.

La psicopatia no es pot diagnosticar en edat infantil, però s’estima que un 1,5 per cent dels nens amb trastorns de conducta greus presenten característiques que podrien derivar en psicopatia: fredor, crueltat, falta d’empatia, no-acceptació de la culpa o no resposta al càstig, així com agressivitat, encara que les seues rebequeries no són prolongades. “La prevalença és baixa, però la detecció i tractament és molt important perquè són altament distorsionantes i causen molt malestar. En el trastorn hi ha una part genètica molt important, però no és predeterminant, sinó que es pot canviar si es modifica el seu entorn”, va assegurar Batalla.