Mónica García: “Els metges cobren com un ministre”

La ministra de Sanitat, Mónica García, va afirmar ahir en una entrevista a Ràdio 4 que els metges no estan mal pagats a Espanya en comparació amb altres professionals, destacant que cobren “de mitjana” com un ministre. Va puntualitzar que aquesta consideració és només comparant els sous dels metges amb els altres professionals a l’estat espanyol, no fora.

“Si ens comparem amb altres països llavors hem de fer la translació de salaris mínims i dels sous d’altres països”, va subratllar. Aquestes declaracions van tenir lloc després que la ministra fos preguntada per les protestes que estan protagonitzant els facultatius en contra del projecte de noves condicions laborals al Sistema Nacional de Salut.

Hores després de fer aquestes declaracions, la ministra es va disculpar públicament a través d’un escrit a la xarxa social X, “Sento la comparació desafortunada entre els sous dels metges i els ministres. Si em pregunten per salaris, un metge hauria de cobrar més que un ministre. A més, cal tenir en compte la gran variabilitat entre les comunitats autònomes i les males condicions laborals que encara es perpetuen”, va escriure la titular de Sanitat.

En el seu missatge, també va afegir que defensa la seua feina per “les guàrdies interminables, la falta de conciliació i els seus contractes precaris”, i va assenyalar que busca solucions cada setmana reunint-se amb associacions de metges.

■ La Federació de Tècnics i Professionals de la Sanitat (FTPS) ha convocat sis jornades de vaga en la sanitat catalana a partir de dilluns.

Denuncien l’incompliment del departament de Salut, de l’ICS i del PSC dels acords que es van firmar fa un any per millorar les seues condicions laborals.Per la seua banda, la consellera de Salut, Olga Pané, va assegurar que s’han complert tots els acords pactats amb els tècnics superiors sanitaris el gener del 2024, al contrari del que sostenen els seus representants.