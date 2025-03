El 51% dels lleidatans tria perruqueries del seu barri

La majoria dels residents a Lleida, concretament un 51%, utilitza serveis de perruqueria al seu propi barri, mentre que un 44,5% es desplaça a altres zones de la ciutat per a aquestes atencions personals. Aquestes dades s'han donat a conèixer a través d'un informe encarregat recentment per la Paeria que analitza els hàbits de consum i compra dels ciutadans lleidatans, tant dins com fora de la capital.

L'estudi també reflecteix que els lleidatans compren principalment productes d'alimentació i begudes al seu entorn més proper, amb un impressionant 98,5% que ho fa dins la mateixa ciutat (un 77% al seu barri i un 21,5% en altres barris). En contrast, quan es tracta d'adquirir articles com mobles, decoració, roba, calçat o tecnologia, molts opten per sortir de Lleida. De fet, un 82% dels residents visita Barcelona per comprar almenys una vegada l'any, mentre que un 53% es desplaça fins a Andorra i un 49,5% a Saragossa.

Compres fora de la ciutat

Els productes que més sovint compren els lleidatans fora de la seva ciutat són els mobles i articles de decoració (27%), seguits per la roba i el calçat (19,5%), la joieria (13,5%), la tecnologia (13%) i els articles d'esport (13%). L'oferta més àmplia és el principal motiu per sortir de Lleida segons el 64% dels enquestats, xifra que ha augmentat significativament respecte al 47,4% registrat el 2016. També ha crescut la cerca de formats comercials no disponibles a la capital, passant del 25,2% al 48%.

Valoració del comerç local

Quant a la valoració del comerç de Lleida, els ciutadans atorguen la millor puntuació al tracte personal i l'amabilitat (3,37 sobre 5), seguit pel nivell de preus i les formes de pagament (3,08). En canvi, l'accessibilitat i l'oferta comercial en conjunt obtenen les puntuacions més baixes, amb un 2,60 i un 2,81 respectivament, aquesta darrera molt inferior al 3,54 que tenia l'any 2016.

Recomanacions per millorar

L'informe inclou diverses recomanacions per enfortir el comerç lleidatà, com ara incrementar l'oferta comercial tant en quantitat com en qualitat, apostar per formats comercials actualment no disponibles, oferir més aparcaments gratuïts ben connectats amb les zones comercials i millorar els accessos per als no residents. També destaca la necessitat de potenciar la digitalització dels comerços i reforçar la marca Lleida, que segons l'estudi ha experimentat "un cert descens en la seva salut".