Condemnats a 1 any i mig de presó tres homes a qui van enxampar amb cocaïna i marihuana a Lleida

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

L'Audiència de Lleida ha condemnat a 1 any i mig de presó, i a pagar 3.000 euros de multa els tres ocupants d'un vehicle a qui la Guàrdia Urbana de Lleida va enxampar amb 36 grams de cocaïna i 74 grams de marihuana el setembre del 2022. Els processats han reconegut els fets aquest dimecres en una vista de conformitat arran d'un acord entre la Fiscalia i la defensa. El tribunal ha dictat sentència oral i els ha condemnat per un delicte contra la salut pública amb els atenuants de dilacions indegudes i confessió. Inicialment, el ministeri públic sol·licitava per als tres individus una condemna de 3 anys i mig de presó, i 6.000 euros de multa. La sentència ja és ferma.

Els fets es remunten a la nit del 3 de setembre del 2022 quan, en el marc d'un patrullatge preventiu, la policia local va observar un vehicle que feia un canvi de sentit per evitar un control.

Els agents van interceptar el vehicle a l'altura del Gran Passeig de Ronda i van percebre que desprenia una forta olor de marihuana. A més, van observar que el copilot amagava alguna cosa a l'interior de la guantera.

Durant l'escorcoll al vehicle i als tres ocupants, els agents de la Guàrdia Urbana van confiscar cocaïna i marihuana amb un valor de gairebé 3.000 euros al mercat il·lícit, a més de 650 euros en efectiu.

Els agents van trobar una bosseta de cocaïna amagada a la zona dels genitals del copilot i una altra dins la guantera. La marihuana la van localitzar dins la ronyonera del conductor i dins d'un paquet de tabac del tercer ocupant del vehicle.