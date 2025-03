Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’Audiència té previst jutjar avui els tres ocupants d’un vehicle que van ser detinguts per la Guàrdia Urbana el setembre del 2022 amb 36 grams de cocaïna i 74 grams de marihuana. La Fiscalia sol·licita per a cadascun dels acusats tres anys i mig de presó i 6.000 euros de multa per un delicte contra la salut pública. Van ser arrestats quan circulaven per passeig de Ronda. A més de la droga, també van trobar 650 euros.