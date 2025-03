El nou pla urbanístic de Lleida preveu que la ciutat tingui fins a 27.000 nous habitatges el 2050

Publicat per Marc Carbonell Lleida Creat: Actualitzat:

El nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Lleida, en el qual la Paeria està treballant i preveu publicar-ne l’avenç al juny, projecta un creixement de la ciutat “de fins a 27.000 habitatges en l’horitzó 2050”. Ho va afirmar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, durant la seua visita amb el secretari d’Estat d’Habitatge, David Lucas, als 121 pisos de promoció pública que s’estan construint als Mangraners.

L’alcalde va indicar que en el còmput dels 27.000 habitatges s’inclouen tant noves construccions com rehabilitacions, i va detallar que el 50% dels que hi hagi en els futurs sectors urbanístics de creixement seran assequibles. “En termes generals, fins ara es reservava el 40%, però a tots els nous sectors s’arribarà al 50%, d’acord amb la normativa catalana”, va afirmar Larrosa.

Per la seua part, Lucas va explicar que el ministeri d’Habitatge col·laborarà amb la Paeria per portar a terme el projecte de millora urbana a la Mariola, per al qual “espero tenir el projecte tan aviat com sigui possible” (vegeu el desglossament). Va valorar que “en aquests moments la col·laboració, l’enteniment i la predisposició entre el Govern d’Espanya, la Generalitat de Catalunya i l’ajuntament de Lleida són excel·lents”.

Així mateix, l’alcalde va explicar que en la seua reunió amb el secretari d’Habitatge “hem reflexionat sobre la necessitat de comptar amb més residències universitàries a la ciutat, acollirien molt bé els 4.000 estudiants de la Universitat de Lleida que arriben de fora i tindrien un efecte directe sobre el mercat de l’habitatge”.

D’altra banda, el Centre Històric va ser un altre dels punts en la reunió que van mantenir Lucas, Larrosa, la tinenta d’alcalde Begoña Iglesias i l’equip tècnic de la regidoria d’Agenda Urbana. “Tenim el repte de recuperar l’habitabilitat en espais que no estan ocupats per persones i de generar nous àmbits residencials en aquells solars en què l’ajuntament està desenvolupant una acció molt decidida de compra”, va indicar l’alcalde. Sobre això, Lucas va assegurar que “l’objectiu del ministeri és recuperar els centres històrics, que han patit una gentrificació bastant intensa i s’han anat expulsant les famílies”.

El Govern central, disposat a col·laborar en el pla de la Mariola

El ministeri d’Habitatge “està en predisposició de rebre el projecte” per regenerar 432 habitatges dels blocs del Grup Mariola, situats en la part més antiga i deteriorada del barri. El ministeri analitzarà el pla que la Paeria preveu tenir llest pròximament i “buscarà mecanismes de col·laboració per afrontar el projecte juntament amb la Generalitat i l’ajuntament per donar una situació habitacional digna a les persones que viuen en habitatges antics, sense eficiència energètica ni condicions per als seus projectes de vida”. Ho va afirmar ahir el secretari d’Estat d’Habitatge durant la seua visita a la ciutat. Larrosa va explicar que aquesta “primera fase” del pla de la Mariola tindrà tres eixos: “la generació de nous espais, la regeneració i l’habilitació per a l’impuls econòmic del barri”. També va apuntar que “432 habitatges són els que existeixen ara, no dic que siguin les que definitivament acabin sent”.