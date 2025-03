El 'nou' Palau de Vidre de Lleida ja té data d'inauguració després d'un any i mig d'obres

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El nou Palau de Vidre estarà enllestit el proper dia 14, quan la Paeria afirma que acabarà la rehabilitació de l’edifici, segons va indicar un portaveu municipal. L’edifici tindrà usos firals, un hotel d’entitats, la seu de la Federació d’Associacions de Veïns (FAV) i un espai de coworking, però encara no entrarà en ús perquè faltarà l’equipament interior, previst a la segona fase del projecte.

La reforma va començar el setembre del 2023 i havia d’acabar al cap d’un any, però el consistori va demanar una pròrroga de cinc mesos i mig al ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, que finança l’obra amb fons europeus, per les traves burocràtiques en el procés d’adjudicació i per obres complementàries per reforçar-ne l’estructura en detectar ciment aluminós.

La junta de govern local tenia previst aprovar ahir la sol·licitud d’una altra pròrroga, aquesta vegada de tres mesos, però només per completar la tramitació d’una ajuda del ministeri i no afectarà el termini d’acabament de l’obra.

També havia de donar llum verda a demanar de nou a l’Agència Catalana de Residus una ajuda de gairebé un milió d’euros per a l’habilitació de la nova deixalleria de Lleida, després d’haver renunciat anteriorment a ella.