El Centre d'Art La Panera i el CAP Bordeta-Magraners col·laboren en un projecte artístic per combatre la solitud

El Centre d'Art La Panera i el CAP Bordeta-Magraners de Lleida participen en el projecte "Als marges", una iniciativa de recerca, mediació i producció artística impulsada per l'artista Gemma París. Aquest projecte comunitari busca millorar el benestar emocional i reduir l'aïllament social a través de la participació activa d'usuaris, familiars i professionals sanitaris. La proposta s'emmarca en la primera convocatòria d'"Eixart. Art i salut", impulsada pels departaments de Cultura i Salut de la Generalitat de Catalunya.

La iniciativa connecta el món de l'art i el de la salut per crear un espai de trobada i intercanvi de coneixements entre artistes, professionals sanitaris i persones usuàries del CAP. El projecte de París gira entorn de l'estudi de les anomenades "males herbes", plantes que creixen de manera espontània fora dels espais controlats. Aquesta recerca s'entrellaça amb la costura, oferint una metàfora sobre la inclusió i la necessitat de conviure amb allò que sovint es considera marginal o prescindible.

El projecte compta amb la participació de vuit usuàries del CAP, seleccionades per professionals sanitaris, que col·laboren en el procés creatiu i de recerca de l'artista. A més, el grup motor està format per representants del centre d'art, el centre sanitari, el Departament de Cultura i l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Entre les activitats previstes, hi ha tallers de dibuix i pintura, sessions de creació tèxtil i sortides per conèixer la flora local.

El resultat del projecte es materialitzarà en una exposició comunitària al Centre d'Art La Panera, on es compartirà amb el públic la feina feta pels participants. "Als marges" forma part d'un programa més ampli que es desenvolupa en quatre ciutats catalanes (Lleida, Vic, Amposta i Mataró), on es treballen temes com la solitud, el dol, la cura dels cuidadors i les malalties cròniques, amb l'objectiu de generar un impacte positiu en la salut i el benestar de les persones a través de l'art.