Pública i concertada es reivindiquen en l’obertura de la preinscripció

La preinscripció escolar per al pròxim curs 2025-2026 arranca avui i tant la pública com la concertada es reivindiquen i posen de manifest les seues necessitats. Al matí, es va presentar a Barcelona la plataforma La Pública, l’Escola de Tothom, que compta amb 22 organitzacions adherides, entre les quals la federació d’associacions de famílies aFFaC, els sindicats USTEC, CCOO i SEPC, la Fundació Bofill, l’associació de docents Rosa Sensat i fins i tot la PAH i el Sindicat de Llogateres. La seua principal reclamació és que Educació faci marxa enrere en el tancament de grups a l’escola pública, que xifren en 111 a tot Catalunya, i per això han sol·licitat una reunió “urgent” amb el departament i han convocat una mobilització el dia 29 a Barcelona.

El president de l’aFFaC, Jordi de Carreras, va acusar el Govern de “contraprogramar” el sistema públic, ja que al tancar grups “s’empeny” les famílies cap a la concertada, en la qual hi ha grups que “sistemàticament no s’omplen”, situació que opina que contribueix a la sobreoferta i la segregació escolar. Reclamen una planificació a deu anys i tancar concerts que no responen a la funció de “complementar el sistema públic on aquest no arriba”. Així mateix, Lidón Gasull, directora d’aFFaC, va criticar que a l’ESO “molts centres estan amb ràtios per sobre del que està legalment establert”.

A la tarda, representants de l’escola concertada de Lleida van analitzar el panorama educatiu actual i els reptes de futur en un debat a la Llotja amb representants dels grups municipals. Verónica Upton, directora de Fedac, i Natàlia Rubio, de l’Episcopal, ambdós integrants del comitè organitzador, van defensar la importància de la seua coexistència amb els centres públics perquè les famílies tinguin la “llibertat” de triar a l’hora d’inscriure els seus fills a l’escola que prefereixin.

Rubio va apuntar que la concertada també està implicada en la lluita contra la segregació, igual que la pública, però va remarcar que necessiten rebre més recursos ja que consideren que en l’actualitat estan “infrafinançats”. En aquest sentit, Upton va remarcar que un dels seus principals reptes és “poder comptar amb el finançament i recursos humans necessaris per atendre la diversitat d’alumnat en condicions de qualitat i igualtat”.

A més, va afegir que, “a nivell municipal, demanem l’acompanyament de la Paeria en allò on no arriba Educació”. “Som tretze escoles concertades que volem fomar part de l’oferta educativa de la ciutat com una opció més i donar resposta a la lliure elecció de les famílies”, va subratllar.