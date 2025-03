La Universitat de Lleida homenatja l’educadora assassinada a Badajoz i exigeix més seguretat al sector

Publicat per europa press Creat: Actualitzat:

Unes 150 persones, entre professorat, personal no docent i alumnat de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social (FEPTS) de la Universitat de Lleida (UdL) s’ha concentrat aquest dimecres als jardins del centre per homenatjar l’educadora social assassinada a Badajoz i demanar més seguretat per a aquests professionals.

Segons informa la UdL en un comunicat, la concentració s’ha fet aquest migdia i en ella han reivindicat i defensat l’Educació Social i han mostrat el seu "més absolut rebuig i condemna d’aquest violent assassinat"

El manifest, que ha llegit el cap d’estudis d’Educació Social de la UdL, Eduard Vaquero, exigia canvis estructurals al sector: "No podem permetre que els professionals d’aquest sector treballin en condicions de precarietat amb pocs recursos i sense les garanties necessàries per a la seua seguretat i benestar".