Lleida Expo Tren obre portes amb una gran afluència de visitants

Lleida Expo Tren ha obert aquest dissabte les portes al Pavelló 4 de Fira de Lleida amb una bona assistència de visitants, traduïda en llargues cues des de primera hora del matí, procedents de Catalunya i de la resta de l’Estat, Illes Balears incloses. Jaume Saltó, president de la Cambra de Comerç de Lleida, ha destacat en l’acte inaugural que “l’excel·lent resposta del públic respon al fet que es tracta d’una fira de prestigi i plenament consolidada, pensada per a aficionats al modelisme ferroviari però també per a persones curioses i famílies amb nens, que gaudeixen força de les maquetes exhibides”. Saltó ha incidit en el gran impacte econòmic que té el saló en la ciutat i en el fet que suposa també un atractiu turístic afegit per al municipi.

Raül Valls, organitzador del saló, ha remarcat el bon funcionament de l’aspecte comercial de la fira ja des del primer moment, “amb centenars d’aficionats que han vingut a buscar les darreres novetats en el marc d’una oferta amplíssima de trenets, accessoris i complements, de totes les marques i escales”.

La fira es desenvolupa avui dissabte i el matí de diumenge amb 67 expositors, entre firmes comercials (41) i associacions i entitats (26). Els expositors procedeixen de l’Estat espanyol, Alemanya, Àustria, França i Portugal, país que s’incorpora enguany al certamen. El saló ocupa una superfície de 4.500 m2 i ofereix 2.330 m2 de maquetes, amb un total de 374 persones acreditades.

Visitants aquest dissabte al matíFira de Lleida

En l’àmbit lleidatà, els Amics del Tren en Miniatura de l’Ateneu Popular de Ponent i T-Trak Nordeste, associació amb seu a Lleida, presenten uns 100 mòduls, que suposen 70 metres lineals de via, amb més de 160 trenets que van circulant per torns.

Una vintena de representants dels Amics del Tren en Miniatura ofereixen maquetes com les corresponents a les estacions de Cervera (anys 50-60) i Tremp (anys 60-70), amb fons renovats i un nou sistema de seguretat anti-col·lisió controlat a través d’una aplicació que es pot gestionar des de la central digital o des d’un mòbil.

De la seva banda, T-Trak Nordeste, present al saló amb 18 socis i simpatitzants, ha recreat les estacions de les Borges Blanques, Almacelles i Badalona (“estrenada” a Lleida Expo Tren), presentarà per primer cop a l’Estat els nous mòduls hexagonals d’escala 0 (HEX TRAK H0).

D’altra banda, els organitzadors reten enguany homenatge al col·leccionista i historiador Antoni Nebot, traspassat l’any 2023 i un dels impulsors de Lleida Expo Tren. L’exposició “Antoni Nebot in Memoriam”, a càrrec de Joan Solé, ofereix 60 imatges fetes per Solé i per Òscar Urgelés, bàsicament d’indrets corresponents a la línia ferroviària Lleida-la Pobla de Segur, amb el propi Nebot com a protagonista central.

A nivell internacional, destaca la gran maqueta formada amb mòduls francesos i catalans, amb circulació de trens de tots dos països. Aquest muntatge és fruit de la col·laboració entre la Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril (que aplega 40 associacions) i la Union Artistique et Intellectuelle des Cheminots Français (amb 170 associacions).

En l’àmbit comercial el públic trobarà estands de fabricants i importadors de trens, accessoris i publicacions; estands institucionals, d’associacions i clubs, estands amb oferta lúdica-ferroviària i el Mercat d’ocasions, amb 120 taules de venda que suposen 260 metres lineals dedicats al comerç del tren en miniatura i en els quals l’aficionat al món del modelisme ferroviari podrà comprar, i també vendre, tot tipus de material.

Cal recordar que l’organització de Lleida Expo Tren manté els acords amb el Museu del Ferrocarril de Catalunya i el Museu del Joguet de Catalunya, en virtut dels quals l’entrada a la fira inclou vals de 2x1 en l’entrada als esmentats museus.

L’horari d’obertura de Lleida Expo Tren és de 10 a 20 h (avui dissabte) i de 10 a 14 h (demà diumenge). El saló està organitzat per la revista Más Tren, amb el suport de Fira de Lleida i l’Ajuntament de Lleida