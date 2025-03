Condemnat a 22 anys per assassinar el seu company de pis a Cappont

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

El Tribunal Suprem ha condemnat a 22 anys de presó Pierre Rubio per assassinar el seu company de pis –un veí d’Arbeca de 43 anys– a Cappont el setembre del 2020. La sala desestima el recurs presentat per la defensa i ratifica les sentències de l’Audiència de Lleida i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per la qual cosa la decisió ja és ferma. Es posa fi així al recorregut judicial d’un crim atroç i macabre. L’assassí va assestar 17 punyalades a la víctima, a la qual va intentar esquarterar –els Mossos van trobar una serra radial al llit del mort i l’assassí va fer una videotrucada al seu germà en la qual es veia el cadàver, anava amb un ganivet i el va amenaçar. De fet va ser el germà que va alertar els Mossos del crim.

La defensa de Pierre Rubio –la identitat falsa del condemnat, que en realitat es diu Merzak Moudi i compta amb un ampli historial delictiu– va al·legar davant del Suprem que s’havia vulnerat la presumpció d’innocència, que no s’havia determinat el mòbil del crim, que al pis vivien altres persones o que hauria de ser declarat innocent per inimputabilitat a causa del seu estat d’“obnubilació” per l’estat mental pel consum d’alcohol i drogues. Tanmateix, els magistrats rebutgen cada un d’aquests arguments i recorden que “hi ha prova directa” d’una autoria que el jurat popular va considerar provada per unanimitat. Per exemple, “la capacitat que va tenir l’acusat de trucar al seu germà després de cometre els fets, mostrant-li el cos sense vida de la víctima. Circumstància que revela que l’acusat comptava amb facultats intel·lectives i volitives als efectes d’apreciar la seua imputabilitat”. Rubio va negar ser-ne l’autor però el jurat el va declarar culpable. La víctima va morir quan descansava i sense poder-se defensar. Els Mossos van determinar que el mòbil va ser econòmic –robatori de diners–.

A més de la pena de presó, ha d’indemnitzar la mare, els tres germans i la parella de la víctima amb 104.223 euros.