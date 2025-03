La Llei de Segona Oportunitat cancel·la 961.650€ a Lleida

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La Llei de Segona Oportunitat continua oferint solucions a persones afectades pels deutes. Segons dades recents, Repara tu Deuda Abogados ha aconseguit la cancel·lació de 961.650 euros de deute a Lleida mitjançant la tramitació d’11 nous casos d’exoneració. Aquestes resolucions judicials favorables s’han produït en les últimes setmanes, permetent als afectats recomençar les seues vides econòmiques des de zero.

Entre els casos més significatius destaca un home que ha aconseguit alliberar-se d’un deute de 216.925 euros després de tenir un accident laboral que li va impedir de continuar amb la seua activitat professional. Aquesta situació va provocar una dràstica reducció dels seus ingressos, limitats únicament a la prestació per baixa, mentre havia d’afrontar el cost de medicaments d’alt preu i consultes amb especialistes internacionals per tractar les seqüeles físiques de l’accident.

Altre dels exonerats va aconseguir cancel·lar un deute de 97.995 euros que havia contret en intentar ajudar la seua família d’origen, que travessava greus dificultats econòmiques, acollint-los al seu habitatge i assumint totes les despeses corrents fins que la situació es va tornar insostenible.

Entre els expedients tramitats pel despatx trobem el d’una dona de Mollerussa que ha vist cancel·lat un deute de 7.554 euros originat durant la pandèmia de COVID-19. La crisi sanitària la va deixar en situació d’atur durant un període prolongat, obligant-la a sol·licitar préstecs que posteriorment no va poder tornar.

Aquestes situacions són representatives dels perfils habituals que recorren a la Llei de Segona Oportunitat: persones que, després de patir esdeveniments imprevistos com problemes de salut, pèrdua de la feina o crisis econòmiques, es veuen sobreendeutades sense possibilitat real de fer front a les seues obligacions financeres.

Requisits i funcionament de la Llei de Segona Oportunitat

La legislació que permet aquestes cancel·lacions de deute està dissenyada específicament per protegir particulars i autònoms que no poden afrontar els seus compromisos econòmics. Per beneficiar-se d’aquesta normativa, els jutjats analitzen fonamentalment que el deutor hagi actuat de bona fe, aportant tota la documentació necessària que demostri la seua situació d’insolvència. A més, és imprescindible no haver estat condemnat per delictes socioeconòmics en els deu anys anteriors.

Un aspecte fonamental que ha facilitat aquests procediments és la reforma legislativa de setembre de 2022, que va eliminar l’obligatorietat d’intentar assolir un acord extrajudicial de pagaments amb els creditors abans d’iniciar el procés judicial. Aquesta modificació ha agilitzat considerablement els tràmits i ha permès que més persones puguin accedir a aquest mecanisme de cancel·lació de deutes.

"La Llei de Segona Oportunitat representa una taula de salvació per als qui es troben en situacions econòmiques desesperades després de patir revessos inesperats", destaquen els especialistes del despatx. "No es tracta d’eludir responsabilitats, sinó d’oferir una sortida digna a persones que, d’una altra manera, estarien condemnades a l’exclusió financera permanent".