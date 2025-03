Nou edifici de psiquiatria del Santa Maria i la UdL ampliarà les facultats de Salut

Imatge d’arxiu del solar posterior a l’hospital Santa Maria on es construiran els edificis. - GENERALITAT

Marc Carbonell Lleida

La comissió territorial d’urbanisme de la Generalitat va aprovar ahir una modificació del planejament de la ciutat que permetrà construir un edifici d’hospitalització de salut mental per a l’hospital Santa Maria i un nou aulari de les facultats de Medicina, Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida (UdL) al solar posterior a l’hospital, situat entre els carrers Roda d’Isàbena, Sant Hilari i Onze de Setembre.

Tots dos edificis es construiran en dos blocs de quatre plantes amb les façanes al carrer Roda d’Isàbena, contigu al Santa Maria. El de psiquiatria tindrà 7.000 metres quadrats, mentre que el de la UdL n’ocuparà 5.000. L’ordenació vigent fins ara impedia aquest desenvolupament perquè projectava diversos edificis d’habitatges lliures i de protecció oficial al solar, així com zones verdes. Els dos blocs de pisos lliures es reordenaran al mateix solar, amb les façanes a Onze de Setembre. En canvi, tots els habitatges protegits (9.326 m²) es resituaran en una parcel·la qualificada d’equipament a Copa d’Or i es construiran a sobre d’un edifici comunitari que ocuparà la planta baixa. Així, els nous edificis sanitaris es podran construir sense reduir les zones verdes i la quantitat de pisos socials que es podran construir passarà de 108 a 133.

“Els usos del nou edifici no estan definits, però la gerència va explicar en una reunió recent que teòricament hi haurà consultes de salut mental”, explica el portaveu de Metges de Catalunya al Santa Maria, Santiago Miguelsanz. “Tinc dubtes que es destini a l’hospitalització, ja que fa temps es va projectar una passarel·la que connectaria el nou edifici amb el principal, però sembla que no serà possible”, afegeix. A l’espera del projecte definitiu i la seua licitació, “no crec que les obres comencin abans d’un o dos anys”, indica Miguelsanz.

Detectat un cas de xarampió al pla de Lleida

El departament de Salut ha detectat un cas de xarampió a les comarques del pla durant aquest any, un cas importat de l’estranger i no vacunat. Al Pirineu no se n’ha registrat cap de moment. A tot Catalunya es van detectar 17 casos el gener i el febrer, dels quals sis eren procedents del Marroc i un del Vietnam. A causa de la baixa vacunació al Marroc, el país gestiona una epidèmia de xarampió que ha registrat 25.000 casos i 116 morts entre el setembre del 2023 i el gener del 2025.

Mentrestant, l’epidèmia de grip continua a la baixa. El pla va registrar 176 casos la setmana passada, un 34,6% menys que els 269 de l’anterior. Al Pirineu n’hi va haver 63, un 14,9% menys que els 74 de la setmana anterior. La baixada global de la demarcació va ser del 30,3%.

L’actualització del pla de salut serà vigent l’any 2026

La Generalitat va aprovar ahir iniciar l’actualització del pla de salut, que defineix les actuacions públiques per “adaptar-se als reptes emergents com l’envelliment, l’equitat, l’atenció centrada en la persona, les desigualtats socials i de gènere, la promoció de conductes saludables, els efectes del canvi climàtic i la transformació digital, tot això amb l’Atenció Primària com a eix vertebrador”. Entrarà en vigor l’any 2026 i es desenvoluparà a través d’un procés participatiu.