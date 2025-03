La Paeria de Lleida preveu licitar el Mercat del Pla com a seu d’entitats socials

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La Paeria té prevista la concessió de la gestió del Mercat del Pla per un període de quinze anys com a seu d’entitats i cooperatives de l’economia social, segons la informació facilitada pel govern en l’última comissió de Capital Cultural i de les Oportunitats. En principi, la intenció era portar el plec de condicions del concurs al ple d’aquest mes. No obstant, ahir el govern va precisar que l’impuls d’aquest projecte “es considera prioritari dins de l’agenda política per a la ciutat i el Centre Històric i, a mesura que es vagin tancant els serrells pendents, s’avançarà”. Va afegir que la voluntat és que sigui “un espai que doni cabuda a les cooperatives, a l’impuls de l’economia social i solidària i a la incubació de nous projectes” i també que “funcioni com un espai de formació i innovació per als joves que volen emprendre, promovent alhora accions i projectes de caràcter comunitari i inclusiu al barri”.Com va avançar aquest diari, Aplec Cooperatiu va presentar una proposta per assumir la gestió del Mercat del Pla i habilitar sales i despatxos d’ús compartit perquè les seues cooperatives, i les que s’hi vulguin sumar, desenvolupin la seua activitat.

L’immoble va tancar el 2003 com a mercat municipal, el 2006 es va projectar adequar-lo com a supermercat i galeria d’art, però l’adjudicatària hi va renunciar, i el 2014 va obrir com a outlet de moda i amb botigues efímeres en solars propers, però va tancar el 2017. Dos anys després es va voler convertir en un espai gastronòmic i de comerç de proximitat, però l’adjudicatària també va acabar renunciant-hi.

Precisament, el dissabte 5 d’abril que ve el Mercat del Pla acollirà per primera vegada la Ponent FEST, que arriba a la setena edició i comptarà amb una trentena d’entitats i cooperatives d’economia social i solidària. Obrirà a les 16.30 hores i inclourà jocs de creativitat, l’elaboració d’un mural comunitari, un taller de berenars saludables i un altre de cuina silvestre, un espectacle i una sessió de vespreig. Èric Morros, organitzador de la Ponent FEST, va destacar que aquesta fira contribueix a la revitalització del Barri Antic i va apuntar que la seua nova ubicació transmet el missatge de “cooperar i compartir”, iniciatives pròpies d’un mercat. Per la seua banda, el portaveu de Ponent Coopera, Sebastià Mata, va afirmar que en set anys han acompanyat uns 500 projectes que han generat més de cinqaunta cooperatives i han creat un total de 422 llocs de treball “estables”.