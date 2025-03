Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La Universitat de Lleida (UdL) va entregar ahir 81 premis extraordinaris de grau i màster corresponents al curs 2023-2024 i de doctorat del 2024. Del total, 46 van ser per a dones i 25 per a homes. Les mencions d’excel·lència a l’activitat docent van ser per a Judith Roca Llobet i Laia Selva Pareja, d’Infermeria i Fisioteràpia; i Albert Castell Casol i Carlos Ansótegui Gil, de l’Escola Politècnica.