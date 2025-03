Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’institut Guindàvols va commemorar ahir el 50è aniversari de l’edifici i el 75è com a institució d’ensenyament, ja que abans de rebre el nom actual, va estar en unes altres dos ubicacions i es denominava Centro Sindical de Formación Profesional Ángel Montesinos (falangista mort a la Guerra Civil a Madrid).

L’actual director, Juanjo González, recorda que quan es va projectar el centre al seu actual emplaçament encara no hi havia l’Arnau de Vilanova i que amb l’arribada de la democràcia el claustre va decidir canviar el nom pel de la partida, Guindàvols. “Vam començar amb FP de mecànica, electricitat, fred i industrial, tot l’alumnat eren nois i només hi havia dos professores.

Amb els anys, es va crear un cicle de moda que va portar alumnes noies i el 1996, amb la reforma educativa, es va introduir l’ESO i el Batxillerat”, va explicar, i va destacar que el professorat “ha inculcat als estudiants l’excel·lència”, la qual cosa ha redundat en premis d’investigació de Batxillerat i de Cat Skills (campionats d’FP).

“El nostre repte sempre ha estat que l’alumnat estigui motivat per veure un futur en la seua formació. Al centre som com una família”, va subratllar. La celebració va reunir exalumnes i exdocents, que van explicar les seues vivències. I alguns van ser estudiants i després professors, com Joan Vidal, que va estudiar en aquest centre mecànica i fred industrial i va acabar sent professor durant 24 anys, després d’estar a Oliana, Balaguer i Almenar. “Vaig ser company dels que havien estat els meus professors i això fa que et donin un tracte especial”, apunta, i remarca que el Guindàvols és un institut “que val la pena”.

L’acte va culminar amb la projecció a la façana del centre d’un màping commemoratiu.