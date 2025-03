Nova jornada d’oposicions amb 322 inscrits a Lleida

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Un total de 322 lleidatans estan convocats avui al campus de Cappont de la Universitat de Lleida a les oposicions per optar a una plaça del cos de gestió de l’administració general i del cos de diplomatura, escala i educació social de la Generalitat. Per a la primera categoria s’han presentat 246 persones a Lleida i 2.400 en el conjunt de Catalunya, que es disputaran 185 places, mentre que per a la segona hi ha 76 aspirants a Lleida i 775 en el conjunt del país per ocupar 127 vacants. Les proves es faran de forma simultània a les quatre capitals i és la segona d’una sèrie de convocatòries que van començar a principis de mes i s’allargaran fins a l’abril. La següent i última serà el cap de setmana del 5 d’abril en la qual 2.800 persones es disputaran 525 places d’una vintena d’especialitats.