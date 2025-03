Protesta avui pel mal servei del tren arran d’una altra tarda de retards generalitzats

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Plataformes d’usuaris del servei de ferrocarrils han convocat avui a les 12.00 hores una concentració davant de l’estació de Lleida per denunciar “el servei deplorable que patim els usuaris de tren a Catalunya”. La concentració també es farà a les estacions de Tarragona, Valls, Tortosa, Cardedeu, Figueres, Molins de Rei, Segur de Calafell i la Garriga i s’hi han sumat una desena d’entitats, entre les quals la Plataforma d’Usuaris Avant Catalunya. Una protesta que arriba després que ahir a la tarda hi hagués una altra jornada de retards generalitzats a Lleida tant en la línia d’alta velocitat com en la de Rodalies i Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). L’Avant procedent de Barcelona que havia d’arribar a les 19.13 no ho va fer fins mitja hora després, la qual cosa va provocar que el mateix servei en sentit contrari amb sortida a les 19.23 no pogués fer-ho fins a les 19.50. Va passar el mateix amb l’AVE cap a Madrid de les 19.42, que no va sortir fins a les 20.10, mentre que l’Alvia a Sants amb sortida prevista a les 20.14 no ho va fer fins a les 21.12. Per una altra banda, el tren cap a la Pobla de les 19.25 també va patir una demora de 40 minuts, així com el Rodalies a Cervera de les 19.26. Aquesta nova incidència va tenir lloc en una setmana amb retards gairebé diaris.