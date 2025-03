Queixes de famílies d’una escola bressol de Lleida per una colònia de gats de carrer: "és un risc per a la salut dels nens"

Famílies amb fills a l’escola bressol de La Faldeta, situada al parc de Santa Cecília, denuncien que associacions animalistes i particulars deixen menjar per a gats al pati del centre i el seu entorn, la qual cosa ha provocat que un gran número d’aquests felins rondin per la zona i hi hagi excrements i restes de menjar tant dins de les instal·lacions com al parc infantil proper. Un fet que, per desgràcia, asseguren que no és nou, però que aquest any “s’ha disparat, perquè ens hem trobat safates senceres amb menjar tant a la tanca que dona al pati del centre com al camí d’accés”, afirmen famílies de l’escola bressol.

Aquest diari va poder comprovar que el camí d’accés al centre a través del parc de Santa Cecília és ple de safates amb pinso, trossos de paté enmig de la via pública i carmanyoles amb aigua perquè mengin i beguin els gats. Però les famílies asseguren que s’han arribat a trobar “trossos de pollastre, peixos sencers, musclos i fins i tot cuscús” als voltants de l’escola i del pati.

De fet, el centre ha hagut d’instal·lar una malla al reixat que envolta la bressol perquè els animalistes no hi puguin deixar safates de menjar. “Els deixen el menjar al parc infantil i dins del pati de l’escola i llavors els gats, una vegada acaben de menjar, defequen allà, ja que és un sorral, la qual cosa pot provocar que els nens [tenen entre zero i tres anys] es posin a la boca qualsevol excrement o resta de menjar, és un risc per a la seua salut”, lamenten mares i pares d’alumnes.

Paral·lelament, detallen que les persones que deixen el menjar allà “són particulars o membres d’entitats animalistes i quan els hem demanat que deixessin les safates lluny del centre, ja que tenen tot el Turó per fer-ho, ens han insultat i dit de tot”. També diuen que la Paeria va comunicar als animalistes “que podien donar menjar als gats de 10 a 11 hores però després havien de retirar les safates, cosa que no fan, sembla que els importi més el benestar dels gats que dels nens”, lamenten.