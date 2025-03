Lleida ciutat recapta cada dia 18.000 euros pels aparcaments a la zona blava

Gairebé 18.000 euros al dia. Aquest és l’import mitjà que els conductors van pagar diàriament l’any passat per estacionar a les zones blaves de la ciutat de Lleida. La quantitat global tramitada per aquest concepte és de 5,48 milions d’euros, al voltant d’un deu per cent menys que els 6,09 que havia previst inicialment, segons consta en la liquidació del pressupost del 2024. Es tracta d’una quantitat similar a la de fa una dècada, ja que l’any 2014 els ingressos per l’aparcament regulat amb parquímetre va ser de 5,91 milions d’euros.

Per a aquest any 2025, l’ajuntament preveu una recaptació bastant superior, de 7.661.140 euros, motivada per la pròxima ampliació de les places subjectes al pagament del parquímetre, ja que el pacte per aprovar les ordenances fiscals del 2025 entre el govern del PSC i el grup de Junts contempla que 361 estacionaments gratuïts passaran a ser de zona blava de baixa rotació.

I si als ingressos per zona blava se li afegeixen els corresponents a les multes imposades per infraccions de circulació a la capital, que van ser de 4,9 milions, és a dir, una mitjana de 13.300 euros diaris, la quantitat conjunta entre els dos conceptes supera els 30.000 euros al dia. En aquest cas, la partida pressupostada inicialment (4,98 milions) s’ajusta bastant a l’import tramitat finalment. Tanmateix, el nivell de cobrament efectiu va ser molt inferior, aproximadament la meitat de l’import de les sancions, ja que al tancament de l’exercici a 31 de desembre encara tenia pendents d’ingressar 2,27 milions.

L’ajuntament de Lleida també va posar a cobrament l’any passat 629.029 euros en concepte de retirada de vehicles amb la grua municipal, per qüestions com estar estacionats en zones prohibides, per exemple. La previsió també és bastant ajustada (era de 618.218 euros), però els ingressos efectius van ser de 457.797, un 72% del total. A més, va registrar ingressos per l’estacionament al pàrquing de Sant Joan, que va ser municipalitzat l’1 d’abril del 2024. De fet, va pressupostar recaptar només 216.509 euros, però finalment va posar a cobrament 463.583 euros.

Només executa una quarta part del pressupost d’inversions

L’ajuntament de Lleida va pressupostar una partida inicial de 28,84 milions per a inversions reals el 2024, que després va modificar en 30,15 més, de manera que l’import total assignat era de 59 milions. Tanmateix, la liquidació indica que les obligacions reconegudes, que corresponen a obres realment executades, són de 14,52 milions, la qual cosa suposa una quarta part de l’import previst.

Un altre dels conceptes en els quals les expectatives no s’han complert ni de lluny és en la venda de solars. El pressupost preveia ingressar 3,38 milions, però va tancar l’exercici amb uns exigus de 138.696,81 euros de recaptació, menys del 5% de les previsions.D’altra banda, en ingressos per multes per qüestions de disciplina urbanística, la Paeria esperava obtenir 232.746 euros, però en va posar a cobrament bastants menys, 146.636, i en va acabar ingressant 71.888.

El doble d’ingressos per llicències d’obres i menys recaptació d’IBI

La liquidació del pressupost de l’any passat reflecteix també que per la taxa per tramitació de llicències d’obres, el consistori va ingressar gairebé el doble del previst al principi. En concret, 2.120.140 euros, davant els 1.390.000 pressupostats en les previsions inicials.

En canvi, en concepte d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, la recaptació va ser molt menor de la que la Paeria esperava, ja que l’import que preveia ingressar era de 3,69 milions i a final d’any havia posat a cobrament un 30% menys, 2,61 milions. Així mateix, la recaptació per l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), també va anar a la baixa, com a conseqüència de l’aplicació de la reducció del 2% acordada entre el govern socialista i Junts.

Així, la Paeria va pressupostar 52,2 milions, però va acabar ingressant-ne 51,9, malgrat que a 31 de desembre tenia encara 2 milions pendents de cobrament.