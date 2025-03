Veterinaris protesten a Lleida contra la normativa de medicaments per a animals domèstics

Publicat per segre Imatges de Laura García Creat: Actualitzat:

Veterinaris lleidatans s'han concentrat aquest dimecres al matí davant de la subdelegació del govern espanyol a Lleida per protestar per la recent entrada en vigor d’alguns dels punts del Reial Decret 666/2023, que regula la distribució, prescripció, dispensació i ús de medicaments veterinaris.

Els professionals de la salut animal demanen llibertat de criteri clínic per ajustar els tractaments a cada animal segons l’evidència científica i exigeixen una reducció de la burocràcia que implica haver d’introduir la informació en una base de dades per a l’ús d’antibiòtics. Així mateix, amb la mobilització reclamen la figura del veterinari com a professional sanitari i exigir la reducció de l’IVA, que està al 21%. La mobilització de veterinaris d'aquest dimecres ha estat convocada en punts d'arreu d'Espanya.