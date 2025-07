Publicat per Marc Carbonell Lleida Creat: Actualitzat:

La periodista especialitzada en salut Laia Brufau presenta demà a Lleida Desafiant l’invisible, el seu llibre recopilatori d’una desena d’“investigacions de casos reals d’amenaces sanitàries que han succeït en Catalunya durant els últims 40 anys”, com les de l’ebola, la sida, la malària, la verola del mico, el virus del Nil o la més recent, la covid.

L’autora, que va començar a gestar el projecte treballant a l’Agència de Salut Pública de Catalunya durant la pandèmia amb els doctors Josep Maria Argimon i Carmen Cabezas, explica que “em vaig adonar que darrere de moltes alertes sanitàries hi ha professionals i històries d’investigacions que la majoria de persones no coneixen i són dignes dels cossos de seguretat”.

Afegeix que alguns dels descobriments que recull “estan ajudant avui en investigacions internacionals” i que “a cada capítol explico com es va descobrir cada virus i hi ha un inici, nus i desenllaç que es complementen amb context històric”. Les històries beuen de l’estil del true crime amb l’objectiu que siguin entretingudes i enganxin al lector, però “és un llibre de no ficció, he volgut que sigui científicament impol·lut i rigorós, pel que tots els capítols han estat revisats i en cada un hi ha un comentari científic d’un expert”.

La presentació serà a la llibreria Abacus demà a les 19 hores i comptarà amb la participació del cap d’Urgències de l’hospital Arnau de Vilanova, Oriol Yuguero, així com de les periodistes lleidatanes Maria Marquès i Eva Cabello.