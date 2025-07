Queixes en un barri de Lleida pel mal servei de Correus

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’associació de veïns del barri de la Bordeta de Lleida va denunciar aquest dijous que ha rebut múltiples queixes pel mal funcionament del servei de Correus. La seua presidenta, Mari Carme Guerrero, va assenyalar que “el passat dimarts 25 teníem l’assemblea i hi ha veïns que ahir van rebre la convocatòria per correu ordinari”.

Va afegir que altres veïns han rebut cartes i informes mèdics que no eren seus o que arribaven amb setmanes de retard. “No sabem si és per falta de personal o què passa, però un servei tan important no pot tenir tants errors i retards”, va dir Guerrero.